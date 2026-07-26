«Значительно лучше»: Друзья подарили Ларисе Долиной новую квартиру

26 июля 2026, 13:28

Певица Лариса Долина сообщила, что друзья подарили ей новую квартиру

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Народная артистка Лариса Долина рассказала о своём новом жилье после громкой истории с продажей квартиры в Хамовниках. Её слова приводит «МК».





Певица заявила, что жилищная ситуация для неё полностью закрыта и она не собирается возвращаться к её обсуждению.



На вопросы о текущих жилищных условиях Лариса Александровна сообщила, что приобрести недвижимость ей помогли родные и друзья. Она подчеркнула, что полностью довольна новым домом и качеством ремонта.

«У меня теперь квартира значительно лучше. Это не я её покупала, мне друзья подарили», — отметила артистка.