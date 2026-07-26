«Значительно лучше»: Друзья подарили Ларисе Долиной новую квартиру
Певица Лариса Долина сообщила, что друзья подарили ей новую квартиру
Народная артистка Лариса Долина рассказала о своём новом жилье после громкой истории с продажей квартиры в Хамовниках. Её слова приводит «МК».
Певица заявила, что жилищная ситуация для неё полностью закрыта и она не собирается возвращаться к её обсуждению.
На вопросы о текущих жилищных условиях Лариса Александровна сообщила, что приобрести недвижимость ей помогли родные и друзья. Она подчеркнула, что полностью довольна новым домом и качеством ремонта.
«У меня теперь квартира значительно лучше. Это не я её покупала, мне друзья подарили», — отметила артистка.Певица добавила, что ей очень нравится свежий ремонт. По её словам, новое жильё олицетворяет для неё завершение тяжелого этапа и открывает новую светлую полосу в жизни.