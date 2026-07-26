«На хромой козе не подъедешь»: Николай Трубач высказался о Пугачёвой и Вайкуле
Николай Трубач раскритиковал Вайкуле и саркастически отозвался о Пугачёвой
Николай Трубач в интервью латвийскому телеканалу RUS TVNET резко высказался об Алле Пугачёвой и Лайме Вайкуле на фестивале в Юрмале.
Участник шоу «Суперстар! Возвращение» 2020 года критически отозвался о Вайкуле, которая пригласила его на фестиваль. Трубач отметил, что певица внешне кажется мягкой, но внутри она совершенно не такая.
«Лайма внешне мягкая, внутри жёсткая. В общем, очень обманчивая. Очень-очень. К ней на хромой козе не подъедешь, короче», — пожаловался он.При этом артист признался, что обрадовался встрече с исполнительницей песни «Я вышла на Пикадилли» и приезду Андрея Макаревич*. В отношении Пугачёвой Николай высказался саркастически.
«Мне сказали, что Аллуся тут. Алла Борисовна, в смысле. Прошу прощения за фамильярность. Я не общался с ней. Она отдыхает, а я работаю», — высказался певец о 77-летней коллеге.Ранее Лайма Вайкуле рассказала, как проводит дни с Пугачёвой в Юрмале. По её словам, они видятся практически ежедневно и совместно занимаются физической активностью.