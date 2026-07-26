Достижения.рф

Оксана Самойлова поразила публику своим платьем со шнуровкой на спине — фото

Оксана Самойлова посетила Dream Fest в белом платье со шнуровкой на спине
Оксана Самойлова (Фото: Instagram* @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова на фестивале Dream Fest продемонстрировала фигуру в платье со шнуровкой на спине. Соответствующее видео она опубликовала в своём блоге.



Самойлова посетила второй день мероприятия, которое проходило в закрытом формате. Блогерша выбрала для него белое макси-платье со шнуровкой по всей спине. Дизайнеры украсили наряд пайетками, которые мерцали при свете софитов.

Оксана дополнила образ массивными серьгами, крупным кольцом и туфлями на высоком каблуке. Визажисты сделали ей вечерний макияж с акцентом на глаза, а стилисты уложили волосы в аккуратный пучок, оставив несколько прядей у лица для лёгкости. На Dream Fest Самойлова активно позировала перед камерами и общалась с гостями фестиваля.

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* @samoylovaoxana)
Известно, что без мужского внимания Самойлова не остаётся. Ранее стало известно, когда она вновь выйдет замуж.

Читайте также:

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0