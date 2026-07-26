Оксана Самойлова поразила публику своим платьем со шнуровкой на спине — фото
Оксана Самойлова на фестивале Dream Fest продемонстрировала фигуру в платье со шнуровкой на спине. Соответствующее видео она опубликовала в своём блоге.
Самойлова посетила второй день мероприятия, которое проходило в закрытом формате. Блогерша выбрала для него белое макси-платье со шнуровкой по всей спине. Дизайнеры украсили наряд пайетками, которые мерцали при свете софитов.
Оксана дополнила образ массивными серьгами, крупным кольцом и туфлями на высоком каблуке. Визажисты сделали ей вечерний макияж с акцентом на глаза, а стилисты уложили волосы в аккуратный пучок, оставив несколько прядей у лица для лёгкости. На Dream Fest Самойлова активно позировала перед камерами и общалась с гостями фестиваля.
Известно, что без мужского внимания Самойлова не остаётся. Ранее стало известно, когда она вновь выйдет замуж.
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