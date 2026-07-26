Оксана Самойлова поразила публику своим платьем со шнуровкой на спине — фото

26 июля 2026, 11:22

Оксана Самойлова посетила Dream Fest в белом платье со шнуровкой на спине

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова на фестивале Dream Fest продемонстрировала фигуру в платье со шнуровкой на спине. Соответствующее видео она опубликовала в своём блоге.