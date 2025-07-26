«Нам удалось бы жить в мире»: Татьяна Брухунова высказалась об отношениях с Петросяном

26 июля 2025, 12:13

Молодая жена Евгения Петросяна назвала встречу с ним «подарком судьбы»

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова состоят в браке с 2019 года. Пара постоянно подвергается критике, но молодая супруга юмориста просто и со смыслом отвечает на все нападки. Накануне Татьяна опубликовала в своём блоге новое фото с Петросяном и высказалась об отношениях с ним.





Брухунова, у которой с юмористом разница в возрасте составляет 39 лет, крайне редко высказывается о своих отношениях с мужем. Из-за существенного временного разрыва между парой на Татьяну постоянно «выливают» негатив, а в искренность их отношений не верят. Однако молодая жена Петросяна показала публике новое фото с мужем, подписав его цитатой из повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

«Конечно, встретить человека — это подарок судьбы... Если бы люди тратили чуть больше сил на то, чтобы искать и открывать то, что их объединяет, а не умножать то, что их разделяет, быть может, нам удалось бы жить в мире...», — написала девушка.