Знаменитая актриса скончалась в 26 лет

12 сентября 2026, 13:21

Знаменитая нигерийская актриса Нимми Феррари скончалась в 26 лет

Адесанья Нимота Омотолани (Нимми Феррари) (Фото: Instagram*/nimmyferrari_empire)

В Нигерии скончалась популярная киноактриса Адесанья Нимота Омотолани, известная зрителям под псевдонимом Нимми Феррари. Об этом сообщает Need To Know.