Знаменитая актриса скончалась в 26 лет
В Нигерии скончалась популярная киноактриса Адесанья Нимота Омотолани, известная зрителям под псевдонимом Нимми Феррари. Об этом сообщает Need To Know.
О случившемся 6 сентября сообщили в социальных сетях друзья девушки. Позже информацию подтвердила ее младшая сестра. Знаменитости стало плохо, спасти ее врачи не смогли. Омотолани было 26 лет.
Причины случившегося не раскрываются. По неподтвержденным данным, незадолго до смерти звезда перенесла операцию по удалению миомы.
Омотолани прославилась ролями в картинах на языке йоруба. Она успела сыграть в нескольких фильмах, получивших признание критиков и зрителей. Также актриса руководила собственной продюсерской компанией и вела популярный блог, для которого брала интервью у более именитых коллег. Они стали одними из первых, кто выразил соболезнования родным Омотолани.
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