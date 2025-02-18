Работа в эскорте, сын от неизвестного и пластические операции: почему публика не верит в дружбу Киркорова и Маргариты и Овсянниковой из «Дома-2»

Карьера Маргариты Овсянниковой начиналась с участия в шоу «Дом-2», где она захотела привлекать к себе внимание любыми доступными способами. В настоящее время восходящая звезда все чаще выходит в свет в компании Филиппа Киркорова. Овсянникова позиционирует себя как актриса и певица.