Работа в эскорте, сын от неизвестного и пластические операции: почему публика не верит в дружбу Киркорова и Маргариты и Овсянниковой из «Дома-2»

Маргарита Овсянникова и Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @mmmargaaret)
Карьера Маргариты Овсянниковой начиналась с участия в шоу «Дом-2», где она захотела привлекать к себе внимание любыми доступными способами. В настоящее время восходящая звезда все чаще выходит в свет в компании Филиппа Киркорова. Овсянникова позиционирует себя как актриса и певица.
Начало карьеры Весной 2025 года Маргарита отпразднует свой 29 день рождения. Тяга к творчеству у уроженки Макеевки появилась еще в детстве, будучи ребенком она стала участницей детского ансамбля и гастролировала. Маргарита занималась пением, закончила два класса музыкальной школы, хотела учиться в институте культуры.
Девушка получала отличные оценки по точным и гуманитарным наукам, училась в физико-математическом классе. После выпуска из школы она поступила в иняз.
Маргарита Овсянникова (Фото: Инстаграм* @mmmargaaret)
Первую узнаваемость Овсянникова получила, отправившись на «Дом-2» восемь лет назад. Маргарита сразу заявила о намерении строить отношения с Романом Гриценко, но ничего не получилось.
Однако на сейшельских островах Рита показала свой характер, привлекая внимания противоположного пола и устраивая скандалы с участницами проекта.
Но Овсянникова никогда не инициировала конфликты сама, а еще она отрицала тот факт, что до проекта работала в эскорте.
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Позиционировать себя как певица Рита стала еще во время участия в «Доме-2» — тогда она выпустила свой первый клип. Девушка говорила, что может конкурировать с Ольгой Бузовой.
Потом в клипах начинающей исполнительницы начали появляться звезды. Параллельно Овсянникова развивала свое агентство моды и рекламы, которое она открыла с Артуром Еремеевым. Успела девушка сняться и в нескольких проектах, в том числе в сериале «Содержанки».
Маргарита Овсянникова (Фото: Инстаграм* @mmmargaaret)
Личная жизньПрибыв на «Дом-2» Маргарита поведала душевную историю о серьезных отношениях с молодым человеком, за которого она хотела выйти замуж. После расставания она отправилась искать свое счастья на проекте.
Овсянникова пользовалась вниманием со стороны противоположного пола, из-за чего становилась мишенью для конкуренток.
Маргарита вступила в отношения с Саймоном Марданшиным, и роман оказался крайне непростым. Когда Саймон изменил возлюбленной с другой участницей, слезы Риты он называл наигранными.
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Четыре года назад девушка поразила всех новостью о беременности. Имя папы своего сына артистка по сей день не раскрывает, но говорит, что он не из мира шоу-бизнеса.
Мальчику исполнилось всего пару месяцев, когда артистка рассказала о разрыве с любимым человеком. При этом она отмечала, что отец ребенка помогает деньгами, и уже долгое время живет за границей.
Журналисты думают, что избранник Риты уже состоит в браке, и именно потому пара так и не сыграла свадьбу.
Маргарита Овсянникова и Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @mmmargaaret)
Подозрительная дружбаНесмотря на новый уклад жизни, Маргарита продолжает активно карабкаться по карьерной лестнице. Много внимания она уделяет развитию личного блога: публикует фото из путешествий, размышляет о моде.
Овсянникова не боится шутить над общественностью и прессой, и говорить о том, что ходила к пластическому хирургу.
В последние полтора года Маргарита нередко появляется в компании Киркорова. Девушка называет певца своим другом. Коллеги часто вместе приходят мероприятия, а исполнительница хвастается подарками Филиппа.
Однако в искренность этой дружбы верят далеко не все. Вот Отар Кушанашвили предполагал, что покровители Овсянниковой лишь платят певцу за то, чтобы совместным контентом он способствовал продвижению творчества Риты.
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