Встречалась с турком-абьюзером и заработала нервный срыв: почему Маргарита Овсянникова рассталась с отцом своего сына?

Маргарита Овсянникова (Фото: Инстаграм* @mmmargaaret)
Певица и актриса Маргарита Овсянникова громко заявила о себе участием в скандальном реалити-шоу «Дом-2». Телестройка стала трамплином для карьеры знаменитости. 21 марта Овсянникова отмечает свой 29 день рождения. Слухи о романах, карьерный путь и беременность от неизвестного — в материале «Радио 1».
Биография Маргариты ОвсянниковойМаргарита появилась на свет в 1996 году в Макеевке. С раннего возраста Овсянникова увлекалась танцами. В составе ансамбля «Родничок» она объездила много городов. Еще девочка обожала петь, она даже два года училась в музыкальной школе.
Родители Маргариты старались воспитывать дочь разносторонней. Она была на «ты» как с точными науками, так и с гуманитарными. Будущая звезда училась в физико-математическом классе и не раз отмечала, что всегда обожала математику.
Однако после школы Овсянникова решила поступить на преподавателя английского. Она хотела в совершенстве овладеть иностранным языком. Девушка любит путешествовать, а английский — международный язык, позволяющий общаться и комфортно себя чувствовать в любой стране.
В Москву Маргарита попала не сразу. Изначально свою карьеру девушка пыталась построить в Днепропетровске и Одессе, а затем в Киеве.
Маргарита Овсянникова (Фото: кадр из шоу «Дом-2»)
Скандалы на «Дом-2»В октябре 2017 года Овсянникова пришла на «Дом-2». Новая участница шоу сразу же заявила, что пришла к Роману Гриценко. Однако отношения между ними не сложились. Тогда телеведущие отправили Маргариту на вторую площадку телестройки — на Сейшельские острова.
Там она смогла раскрыться — привлекательная внешне, жизнерадостная, с шикарной фигурой. С противоположным полом отношения у Марго складывались легко, но вот с девушками построить дружбу не удавалось. Овсянникова нередко участвовала в конфликтах и драках. Несколько раз она «грызлась» с Лизой Триандафилиди, Сашей Черно. Александра Шева переворачивала ей на голову тарелку с едой. Однако телезрителям более всего запомнилась драка Маргариты с Леной Хроминой.
К слову, сама Овсянникова нечасто инициировала скандалы. Сразу после появления девушки на проекте ее обвинили в том, что до телестройки она занималась эскортом. Но Маргарита все отрицала.
Маргарита Овсянникова (Фото: кадр из клипа «Эйфория»)
Музыка и телевидениеЕще на площадке «Дома-2» Маргарита продемонстрировала общественности свой чудный голос. В 2017 году она выпустила композицию «Под наркозом» и клип к этой же песне. Еще на кастинге Овсянникова отметила, что она — достойная конкурентка Ольге Бузовой.
Свои слова звезда подтвердила после ухода с шоу, выпустив в 2018 году песню «Бомбовая». Каждый релиз девушки превращался в знаковое событие. Так, в клипе на трек «Виталий» роль главного героя исполнил резидент Comedy Club Антон Лирник. Еще Овсянникова представила поклонникам кавер на песню группы Scorpions под названием Wind of change.
Работа в эскорте, сын от неизвестного и пластические операции: почему публика не верит в дружбу Киркорова и Маргариты и Овсянниковой из «Дома-2»
В 2020 году Маргарита запустила агентство The Most Media Group, специализирующееся в сфере консалтинга, моды, рекламы и пиара. Его соучредителем выступил Артур Еремеев.
Исполнительница заключила договор с каналом Fashion TV Russia — она начала работать главным редактором. Старания Овсянниковой не прошли мимо критиков: девушке присудили премию Topical Style Awards — 2020 в номинации «Fashion-редактор года».
Маргарита Овсянникова (Фото: кадр из клипа «Последний раз»)
В 2021 году Маргарита рассказала поклонникам о своем участии в съемках 3-го сезона сериала «Содержанки». Певица надеется в дальнейшем продолжить актерскую карьеру.
Публику порадовал видеоклип на песню «Эйфория» — в нем снялся Дмитрий Тарасов. В ролик попали и пикантные сцены с участием певицы и футболиста.
Осенью 2024 года Маргарита попала в проект «Звездные танцы» на ТНТ. Вместе с Овсянниковой выступал Антон Пануфник. Пара попала в команду Татьяны Денисовой.
Маргарита Овсянникова и Антон Пануфник (Фото: Инстаграм* @mmmargaaret)
Личная жизнь До проекта «Дом-2» артистка собиралась выйти замуж за неизвестного молодого человека, но потом узнала о его неверности. На самом шоу Овсянниковой найти любовь не удалось. Покинув «Дом-2», Марго находилась в отношениях с турецким бизнесменом, но все закончились скандалом. Мужчина приревновал избранницу — ему показалось, что на одном из концертов в Сочи она чрезмерно легкомысленно оделась. Когда артистка приехала к нему в Стамбул, в пылу ссоры возлюбленный ударил ее головой в стену. Девушка вернулась в Москву с сотрясением мозга.
Затем Овсянникова встречалась с бизнесменом по имени Виталий. С ним она познакомилась в караоке-баре. Мужчина щедро одаривал возлюбленную, нередко возил ее в отпуск, презентовал ей мерседес за восемь миллионов рублей и квартиру в элитном ЖК «Фили Град». А девушка выпустила песню под названием «Виталий».
«Кажется, я нашла своего принца», — радовалась Маргарита.
Однако отношения сошли на нет.
Маргарита Овсянникова (Фото: Инстаграм* @mmmargaaret)
В начале 2021 года публика начала судачить о романе Марго и солиста группы «Стекловата» Артура Еремеева, с которым у нее был общий бизнес.
В конце 2021 года вокруг беременности артистки развернулся скандал. На одно из светских мероприятий Овсянникова пришла с футболистом Дмитрием Тарасовым. Некоторые обратили внимание на округлившийся живот Марго. Мгновенно появились слухи о возможном отцовстве Тарасова, женатого на модели Анастасии Костенко.
Сообщения о его причастности к своей беременности Маргарита не подтвердила, но настоящего отца ребенка Овсянникова раскрывать не стала. Она лишь подчеркнула, что это не публичный человек, и она его очень любит.
В марте 2023 года Овсянникова призналась, что рассталась с папой своего сына. Она уточнила, что не ощущала от него поддержки и участия в тяжелые моменты беременности и послеродового периода.
На фоне неудачи в личной жизни, как отмечала сама певица, у нее случился нервный срыв.
Студентка увела мужа у Бузовой и родила ему четырех детей: как Анастасия Костенко построила семью с футболистом Тарасовым
Маргарита Овсянникова сейчас19 декабря 2024 года поклонники Маргариты увидели комедию «Братья» с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым в главных ролях. Овсянникова тоже попала в каст и снялась в нескольких эпизодах — на пляже и в самолете. На самолете ее героиня была вместе с Романом Курцыным.
Кстати, с королем поп-музыки певица довольно тесно сотрудничала. В начале 2025-го они представили совместный клип «Молодая Мадонна».
Сейчас Овсянникова активно развивает карьеру. В День всех влюбленных она выпустила песню «I love you».
Читайте также:
Просил помощи у Бузовой и сидит на шее у жены: как после ухода из футбола живет Дмитрий Тарасов и сколько он зарабатывает
Настя Ивлеева не познакомила отца с мужем, а Анна Чиповская тайно развелась: 8 звезд, которые хранят свою личную жизнь в секрете
Муж изменял с «приятельницами», а она вытирала сопли на «Фабрике звезд»: как отец Риты Дакоты стал ее самым большим страхом
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева