Любовный треугольник и рождение сына: Как жена Федора Бондарчука справилась с разводом и от кого родила ребенка

Светлана Бондарчук (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В 2016 году мир шоу-бизнеса потрясла новость о разводе прославленного режиссера Федора Бондарчука с его женой Светланой. После 25 лет совместной жизни Федор оставил Светлану ради молодой актрисы Паулины Андреевой.
Многие тогда сочувствовали Светлане, полагая, что в её возрасте найти нового партнера будет крайне сложно. Подробнее о том, как сложилась ее жизнь, читайте в материале «Радио 1».
Она использовала черные очки и капюшоны, чтобы скрыться от папарацци.
Петя отметил свой второй день рождения, и уже сейчас видно, что он очень похож на своего отца, Сергея Харченко. Светлана и Сергей активно стараются привить своему сыну любовь к искусству. Недавно маленький Петр вместе с родителями посетил Пушкинский музей, где познакомился с произведениями великих художников.
Напомним, что у Светланы от первого брака с Федором Бондарчуком есть двое детей: 33-летний сын Сергей, названный в честь своего великого деда, и 25-летняя дочь Варя. Девушка с детства страдает аутизмом и ДЦП, поэтому предпочитает не появляться на публике.
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Преследование и трудностиНесмотря на то что супруги расстались без скандалов и взаимных упреков, первое время Светлане было очень сложно. Журналисты преследовали её, задавая неудобные вопросы и искажая факты.
«Мне было сложно, я боялась выходить на улицу», – делилась Светлана.
Она использовала черные очки и капюшоны, чтобы скрыться от папарацци.
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Новые отношенияКогда шумиха вокруг развода утихла, личная жизнь Светланы начала налаживаться. В 2017 году она завела роман с модным фотографом Сергеем Табуновым. Несмотря на разницу в возрасте — Светлана была старше своего партнера на 12 лет — это не смущало её. Пара активно посещала светские мероприятия и делилась радостными моментами в социальных сетях.
Появление нового мужчиныВ 2018 году на горизонте Светланы появился новый мужчина — Сергей Харченко, директор студии Bestinspace Design. Они познакомились на вечеринке, где Светлана оставила свой номер телефона симпатичному незнакомцу. Вскоре Сергей пригласил её на кофе, и между ними завязались романтические отношения. Несмотря на это, Светлана продолжала общаться с Табуновым, что создавало впечатление любовного треугольника.
Федор Бондарчук (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Официальный бракСергей Харченко не собирался терпеть конкуренцию и вскоре вытеснил Табунова из жизни Светланы. 15 августа 2020 года пара официально оформила свои отношения, сыграв роскошную свадьбу на 62-м этаже башни «Федерация» в Москве. Это событие собрало множество звездных гостей и стало знаковым моментом в жизни телеведущей.
«Мы говорим о чем-то и вдруг в потоке нашей бесконечной болтовни Сережа произносит: «Я хочу, чтобы ты стала моей женой». И так неожиданно приятно прозвучала эта фраза. Мысленно я согласилась сразу, но как приличная девушка сказала, мне надо подумать. И думала я два года», — рассказывала Светлана.
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Материнство в зрелом возрастеСветлана всегда мечтала о третьем ребенке и после развода с Федором открыто говорила об этом. 30 января 2023 года у неё и Сергея родился сын Петр. В силу возраста Светлана не стала рожать самостоятельно и доверила эту миссию суррогатной маме. Появление нового наследника стало настоящим сюрпризом для поклонников и поводом для критики со стороны хейтеров.
Петя отметил свой второй день рождения, и уже сейчас видно, что он очень похож на своего отца, Сергея Харченко. Светлана и Сергей активно стараются привить своему сыну любовь к искусству. Недавно маленький Петр вместе с родителями посетил Пушкинский музей, где познакомился с произведениями великих художников.
Ответ на критикуУстав от негативных комментариев, Светлана решила высказаться в своем блоге, показывая тем самым, что несмотря на все трудности и осуждения, она счастлива в своей новой жизни и гордится своей семьей.
«И все же хочу пожелать счастья и гармонии всем, кого заботит, каким образом родился Петя, как мы собираемся его растить и воспитывать. Не переживайте, с этим мы разберемся, можете просто порадоваться за нас!», — поделилась она.
Напомним, что у Светланы от первого брака с Федором Бондарчуком есть двое детей: 33-летний сын Сергей, названный в честь своего великого деда, и 25-летняя дочь Варя. Девушка с детства страдает аутизмом и ДЦП, поэтому предпочитает не появляться на публике.
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Дарья Осипова