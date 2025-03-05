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Любовный треугольник и рождение сына: Как жена Федора Бондарчука справилась с разводом и от кого родила ребенка

Светлана Бондарчук (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Светлана Бондарчук (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В 2016 году мир шоу-бизнеса потрясла новость о разводе прославленного режиссера Федора Бондарчука с его женой Светланой. После 25 лет совместной жизни Федор оставил Светлану ради молодой актрисы Паулины Андреевой.
Многие тогда сочувствовали Светлане, полагая, что в её возрасте найти нового партнера будет крайне сложно. Подробнее о том, как сложилась ее жизнь, читайте в материале «Радио 1».

Преследование и трудности

Несмотря на то что супруги расстались без скандалов и взаимных упреков, первое время Светлане было очень сложно. Журналисты преследовали её, задавая неудобные вопросы и искажая факты.

«Мне было сложно, я боялась выходить на улицу», – делилась Светлана.

Она использовала черные очки и капюшоны, чтобы скрыться от папарацци.

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Новые отношения

Когда шумиха вокруг развода утихла, личная жизнь Светланы начала налаживаться. В 2017 году она завела роман с модным фотографом Сергеем Табуновым. Несмотря на разницу в возрасте — Светлана была старше своего партнера на 12 лет — это не смущало её. Пара активно посещала светские мероприятия и делилась радостными моментами в социальных сетях.

Появление нового мужчины

В 2018 году на горизонте Светланы появился новый мужчина — Сергей Харченко, директор студии Bestinspace Design. Они познакомились на вечеринке, где Светлана оставила свой номер телефона симпатичному незнакомцу. Вскоре Сергей пригласил её на кофе, и между ними завязались романтические отношения. Несмотря на это, Светлана продолжала общаться с Табуновым, что создавало впечатление любовного треугольника.

Федор Бондарчук (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Официальный брак

Сергей Харченко не собирался терпеть конкуренцию и вскоре вытеснил Табунова из жизни Светланы. 15 августа 2020 года пара официально оформила свои отношения, сыграв роскошную свадьбу на 62-м этаже башни «Федерация» в Москве. Это событие собрало множество звездных гостей и стало знаковым моментом в жизни телеведущей.

«Мы говорим о чем-то и вдруг в потоке нашей бесконечной болтовни Сережа произносит: «Я хочу, чтобы ты стала моей женой». И так неожиданно приятно прозвучала эта фраза. Мысленно я согласилась сразу, но как приличная девушка сказала, мне надо подумать. И думала я два года», — рассказывала Светлана.

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Материнство в зрелом возрасте

Светлана всегда мечтала о третьем ребенке и после развода с Федором открыто говорила об этом. 30 января 2023 года у неё и Сергея родился сын Петр. В силу возраста Светлана не стала рожать самостоятельно и доверила эту миссию суррогатной маме. Появление нового наследника стало настоящим сюрпризом для поклонников и поводом для критики со стороны хейтеров.

Петя отметил свой второй день рождения, и уже сейчас видно, что он очень похож на своего отца, Сергея Харченко. Светлана и Сергей активно стараются привить своему сыну любовь к искусству. Недавно маленький Петр вместе с родителями посетил Пушкинский музей, где познакомился с произведениями великих художников.

Ответ на критику

Устав от негативных комментариев, Светлана решила высказаться в своем блоге, показывая тем самым, что несмотря на все трудности и осуждения, она счастлива в своей новой жизни и гордится своей семьей.

«И все же хочу пожелать счастья и гармонии всем, кого заботит, каким образом родился Петя, как мы собираемся его растить и воспитывать. Не переживайте, с этим мы разберемся, можете просто порадоваться за нас!», — поделилась она.

Напомним, что у Светланы от первого брака с Федором Бондарчуком есть двое детей: 33-летний сын Сергей, названный в честь своего великого деда, и 25-летняя дочь Варя. Девушка с детства страдает аутизмом и ДЦП, поэтому предпочитает не появляться на публике.

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#статьи
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Выдумала роман с бизнесменом, стала жертвой преступников, любит экстрим: как живёт актриса Екатерина Маликова
05 марта 2025, 13:57

Екатерина Маликова (Фото: Instagram*, @katerinamalikova)

Актриса и модель Екатерина Маликова сегодня празднует день рождения: ей исполняется 43 года. Как складывается её жизнь? Об этом читайте в материале «Радио 1».

Актёрская карьера



После окончания Школы-студии МХАТ Екатерину Маликову пригласили в труппу театра «Сатирикон», где она работала до 2012 года. Артистка играла в таких спектаклях, как «Синее чудовище», «Деньги», «Умереть от любви».

Екатерина Маликова (Фото: Instagram*, @katerinamalikova)

На большом экране Екатерина дебютировала в 2004 году, когда была студенткой: она снялась в картине «Ночной дозор». Всего в фильмографии актрисы насчитывается 60 работ, среди них: «Дневной дозор», «Любовники», «Я остаюсь», «Ещё один шанс», «Тариф Новогодний», «Мама-детектив» (сериал), «Карпов. Сезон второй» (сериал), «Куба» (сериал), «Секретарша» (сериал), «Коп», «Вскрытие покажет» (сериал), «В клетке» (сериал), «Волшебник», «Крюк» (сериал) и другие.


Личная жизнь



Екатерина Маликова сейчас не замужем, детей у неё нет. По словам актрисы, после 25 лет встретить свободного и нормального мужчину практически невозможно.
«Я в детстве очень любила сказки. И в жизни мне хочется того же. Чтобы я выходила замуж, плакала. Чтобы корону над моей головой несли. Хочу венчаться — чтобы были ощущения, что вот она, любовь, мы вместе навсегда. А дальше видно будет, разберёмся», — говорила как-то Маликова.
В 2015 году она сообщила, что вышла замуж за предпринимателя, но имя избранника не раскрыла. Спустя время стало известно о разводе пары, вместе супруги были недолгое время.


Скандал с Александром Малисом



В 2019 году Екатерина Маликова заявила, что состояла в отношениях с бизнесменом Александром Малисом. По её словам, предприниматель дарил ей дорогие подарки, также подарил квартиру. Когда пара рассталась и Маликова улетела в Таиланд, то Александр пришёл в апартаменты, сменил замки и избавился от некоторых ценных вещей и бумаг.

Екатерина Маликова (Фото: Instagram*, @katerinamalikova)

Бизнесмен опроверг слова актрисы. Он рассказал, что между ним и Маликовой была только дружба, так как у него есть жена. А «проникновение» в квартиру он объяснил тем, что контролировал процесс ремонта.
«Квартира Катина, всё Катино. Она там делала ремонт. Потом уехала в Таиланд <…>. У неё стоял замок, который был у всех рабочих. Ремонт сделали, замок поменяли, я его отправил её другу. Пока делали ремонт, протёк потолок, вещи перевезли на вторую съёмную квартиру, на её же квартиру, она сама её сняла. Её же домработница перевозила. Есть фирма, которая перевозила вещи. Я же не руками их таскал, я это всё организовал. Для Кати же. <…>», — оправдывался бизнесмен.


Жертва воров



В январе 2023 года появилась новость о том, что в центре Москвы неизвестный украл зарядный кабель стоимостью 15 тысяч рублей от машины Екатерины Маликовой — электромобиля Tesla.

Как сообщал портал MK.RU, актриса обращалась с заявлением в полицию.


Как сейчас живёт Екатерина Маликова



По данным сервиса «Кинопоиск», последней работой актрисы был сериал «Первокурсницы» (2023 год).

Екатерина Маликова (Фото: Instagram*, @katerinamalikova)

Маликова находится в прекрасной форме, она утверждает, что не ограничивает себя в еде, при этом всегда прислушивается к потребностям организма.

«Я могу три дня есть пирожные без остановки. Потом о них полгода не вспомню. Иногда умираю — хочу съесть кусок мяса. Съедаю стейк с кровью и забываю о мясных продуктах на несколько месяцев», — рассказывала Екатерина.

Также Маликова любит путешествовать. Она предпочитает экстремальный туризм: прыгает с парашютом, занимается альпинизмом, дайвингом, рафтингом.

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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России
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Марат Башаров впервые появился на публике с возлюбленной после слухов о её беременности
05 марта 2025, 13:55

Марат Башаров (фото: Instagram* @marabash1)

Марат Башаров вышел в свет с возлюбленной Анастасией Борисовой, которая младше него на 13 лет. Это первое появление пары на публике после слухов о беременности актрисы.
В феврале пользователи сети активно обсуждали, что в 2025 году у актёра родится ребёнок. Башаров не опроверг эти сведения, но призвал поклонников читать поменьше «жёлтой» прессы. Однако сейчас стало ясно, что пополнения пока не будет.

Башаров и Борисова посетили премьерный показ фильма «Роднина». Актриса появилась в кинотеатре в элегантном приталенном чёрном наряде. Округлившегося живота не было заметно, поэтому слухи о беременности не подтвердились.

Также у Анастасии не заметили помолвочного кольца, хотя Марат уже признавался, что готов к новому браку. Ведущий «Битвы экстрасенсов» верит, что на этот раз семейная жизнь будет намного лучше. Напомним, что прошлые отношения Башарова закончились скандалами – бывшие супруги обвинили его в домашнем насилии.

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*запрещён в РФ
#жизнь
#супруги
#актриса
#отношения
#беременность
#шоу-бизнес
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Психолог прокомментировала хорошие отношения между Нюшей и Егором Кридом
Психолог Сальникова: Нюша и Крид хорошо общаются после расставания, и это норма
05 марта 2025, 13:42

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Певица Нюша в шоу Ляйсан Утяшевой рассказала, что они с Егором Кридом после расставания поддерживают хорошие отношения и остаются благодарны друг другу.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» прокомментировала эту новость, отметив, что оставаться в хороших отношениях с бывшим партнером — социальная необходимость.

«Человек — биопсихосоциальное существо. Без социума само понятие личности теряется, поэтому важно быть в максимально нормальных отношениях со всеми вокруг. Можно злиться, обижаться, расходиться, но вы никогда не можете знать, насколько близко вас сведет судьба с этим человеком в будущем. Насколько вам нужна будет его помощь или ему ваша. И если были близкие отношения, то этот человек для вас не чужой», — сказала психолог.

Она уточнила, что в этом случае имеются ввиду относительно нормальные отношения на нейтральных нотах, однако это все же дело каждого.

«Обрубать контакты дело, конечно, каждого, но лучше постараться расстаться на нейтральных нотах. Безусловно, будут обиды, злость, какая-то недоговоренность, но рациональные моменты должны оставаться. Это особенно важно для тех, у кого есть общие дети», — заключила Сальникова.

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#психолог
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#жизнь
#человек
#отношения
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#шоу-бизнес
#певец
#певица
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Глюкозу снова заподозрили в употреблении наркотиков – видео
05 марта 2025, 13:36

Глюкоза (фото: Telegram @glukozamusic)

Певицу Глюкозу (Наталья Чистякова-Ионова) снова заподозрили в употреблении наркотических веществ. В сеть попало видео, на котором артистка странно ведёт себя.
Пользователи соцсетей, после просмотра видеоролика пришли к выводу, что Глюкозу запечатлели в невменяемом состоянии, вызванном употреблением наркотиков.

Сама певица пока не комментировала новые обвинения в свой адрес.


Напомним, что в октябре прошлого года Мировой суд Москвы оштрафовал Глюкозу за употребление запрещённых веществ. В зале аэропорта Шереметьево полицейские выявили у певицы визуальные признаки наркотического опьянения, однако от медицинского освидетельствования она отказалась.

Ранее певец Шура подтвердил, что Глюкоза прошла лечение от наркотической зависимости после скандального выступления в Красноярске, когда певица вышла на сцену в невменяемом состоянии.

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#суд
#лечение
#певица
#скандал
#звёзды
#наркотики
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«Зависть и злость»: Стас Пьеха рассказал о плачевных последствиях афиширования личной жизни
Стас Пьеха высказался о плачевных последствиях афиширования личной жизни
05 марта 2025, 13:22

Стас Пьеха (фото: Instagram* @wolfieha)

44-летний Стас Пьеха пользуется популярностью у девушек, но по-прежнему одинок. Певец признался, что взял паузу в романтических отношениях.
Внук Эдиты Пьехи был женат на Наталье Горчаковой, которая родила ему сына Петра. Однако сейчас артист предпочитает не афишировать личную жизнь, поскольку ранее столкнулся с неудачным опытом.

«Я дважды пробовал её афишировать и оба раза это привело к плачевным последствиям. Потому что те процессы, что идут внутри отношений, они ведь очень сложные: они бывают амбивалентными, бывают безумными, вовсе не эталонными вопреки ожиданиям, и когда ты выносишь их в информационное поле, после чего на тебя начинают сыпаться чужие мнения и советы, а зачастую ещё и зависть, и злость», – высказался певец.
Впрочем сейчас у Стаса Пьехи нет отношений. Он признался, что взял паузу, чтобы посвятить себя реализации творческих планов и проживанию внутренних кризисов.

Также исполнитель хита «Она не твоя» заявил, что является сторонником гостевого брака. Он не считает это единственной верной формой отношений, но убеждён, что это может стать неплохой альтернативой привычному понятию семьи. Стас отметил, что общепринятые морали зачастую заставляют людей страдать.

«Если двоим удобно не жить вместе, встречаясь несколько раз в неделю, то часто это более надёжный способ построить семью, чем постоянно находиться в бесконечном слиянии, в котором один человек может сильно страдать или компенсировать свои дефициты на стороне», – подчеркнул певец.
Вместе с тем Стас уточнил, что не считает гостевой брак свободными отношениями. Их он не приемлет.

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*запрещён в РФ
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#брак
#артист
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