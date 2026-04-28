«Зрелище вышло унылое»: Райкина оценила выход Бузовой на сцену театра Бабкиной

Критик Райкина назвала игру Бузовой в спектакле «Покровские ворота» беспомощной
Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Театральный критик Марина Райкина высказалась об игре Ольги Бузовой в спектакле «Покровские ворота» театра Надежды Бабкиной.



В беседе с NEWS.ru эксперт заявила, что певица выглядит в этой постановке беспомощно как актриса. При этом Райкина отметила, что в спектакле «Чудесный грузин» МХАТа Бузова смотрелась лучше.

«Она была абсолютно беспомощная актриса в абсолютно беспомощном спектакле, характер её героини не определён. И дело не в сравнении с фильмом «Покровские ворота», зрелище получилось унылое, хотя там поют и танцуют», — отметила Марина Александровна.
Критик допустила, что Ольгу, возможно, слишком быстро ввели в спектакль и не помогли отработать эту роль: артистке не хватило времени на подготовку. Кроме того, Райкина добавила, что Бузова выступала не в лучшей форме — она болела, у неё не было голоса, и это тоже могло повлиять на её игру.
