«Для санузла будет оскорблением»: Парфюмер Чазов разнес духи от Аллы Пугачевой

12 июля 2025, 00:59

Парфюмер Чазов: для санузла будет оскорблением поставить духи от Пугачевой

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Еще в 1992 года Алла Пугачева презентовала линейку своих духов. Спустя 21 году вышла последняя партия парфюма в двух вариантах: с названиями Alla Miss и Alla Primadonna. Как оказалось, продукт можно до сих пор найти на полках магазинов.





На маркетплейсах и в специализированных интернет-магазинах стоимость духов варьируется от 1300 до 1700 рублей. Пробник парфюма можно купить за 153 рубля.



Об аромате высказался парфюмер Олег Чазов. Эксперт разнес духи и заявил, что Пугачева при их продаже могла рассчитывать лишь на преданных поклонников.





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«Для санузла будет оскорблением, если этот парфюм там поставят. Был реальный расчет на фанатов. По факту он провалился – как чипсы и ее обувь. Здесь не та ситуация, когда люди будут покупать из-за имени, которое сейчас уже запятнано по самое не балуйся. При таком сочетании нот парфюм душноват. Но пахнет немного лучше чипсов от Аллы. Я, если честно, думал, что этот парфюм ушел в такое хорошее глубокое прошлое. Деньги вложены в партию, и поэтому сейчас пытаются вернуть хотя бы часть с продаж», — заявил Чазов в интервью для «Абзац».