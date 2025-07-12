«Для санузла будет оскорблением»: Парфюмер Чазов разнес духи от Аллы Пугачевой
Парфюмер Чазов: для санузла будет оскорблением поставить духи от Пугачевой
Еще в 1992 года Алла Пугачева презентовала линейку своих духов. Спустя 21 году вышла последняя партия парфюма в двух вариантах: с названиями Alla Miss и Alla Primadonna. Как оказалось, продукт можно до сих пор найти на полках магазинов.
На маркетплейсах и в специализированных интернет-магазинах стоимость духов варьируется от 1300 до 1700 рублей. Пробник парфюма можно купить за 153 рубля.
Об аромате высказался парфюмер Олег Чазов. Эксперт разнес духи и заявил, что Пугачева при их продаже могла рассчитывать лишь на преданных поклонников.
«Люди не понимают, каково это на самом деле»: Оксана Самойлова устала работать блогером
«Для санузла будет оскорблением, если этот парфюм там поставят. Был реальный расчет на фанатов. По факту он провалился – как чипсы и ее обувь. Здесь не та ситуация, когда люди будут покупать из-за имени, которое сейчас уже запятнано по самое не балуйся. При таком сочетании нот парфюм душноват. Но пахнет немного лучше чипсов от Аллы. Я, если честно, думал, что этот парфюм ушел в такое хорошее глубокое прошлое. Деньги вложены в партию, и поэтому сейчас пытаются вернуть хотя бы часть с продаж», — заявил Чазов в интервью для «Абзац».
Парфюмер обратил упомянул чипсы, которые Пугачева выпускала еще в начале нулевых. К тому же Алла Борисовна организовала производство баночного коктейля «Джин-тоник». Оба продукта как и духи не сыскали успеха и провалились.