Звезда «Американской семейки» София Вергара оказалась в больнице
Актриса София Вергара восстанавливается после второй операции на колене
София Вергара поделилась в своем Instagram*-аккаунте фотографиями из больницы. Звезда «Американской семейки» перенесла еще одну операцию на колене.
На одном из снимков видна прооперированная нога с пластырем и фиксатором. На другом запечатлена 52-летняя актриса с улыбкой на лице. Судя по настроению, чувствует она себя вполне хорошо.
«Готово! Второй раунд колена», — рассказала колумбийская модель.В прошлом году была проведена первая серьезная операция на колене. Причины, по которым ей потребовалось хирургическое вмешательство, остаются неизвестными.
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