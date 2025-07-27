Звезда «Американской семейки» София Вергара оказалась в больнице

27 июля 2025, 17:38

Актриса София Вергара восстанавливается после второй операции на колене

София Вергара (Фото: Инстаграм*/sofiavergara)

София Вергара поделилась в своем Instagram*-аккаунте фотографиями из больницы. Звезда «Американской семейки» перенесла еще одну операцию на колене.





На одном из снимков видна прооперированная нога с пластырем и фиксатором. На другом запечатлена 52-летняя актриса с улыбкой на лице. Судя по настроению, чувствует она себя вполне хорошо.

«Готово! Второй раунд колена», — рассказала колумбийская модель.