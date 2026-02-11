«Прости меня!»: Мать убитого девятилетнего Паши упала на колени перед гробом на похоронах сына
В Петербурге мать убитого девятилетнего Паши просила у него прощения перед гробом
В Петербурге родные простились с девятилетним Пашей, погибшим от рук убийцы. Об этом сообщает kp.ru.
Церемония состоялась на Южном кладбище. Она была закрытой — у места захоронения находились только близкие. Родственники попросили открыть гроб, чтобы в последний раз взглянуть на ребёнка.
Все члены семьи едва держались на ногах, наблюдая за происходящим. Мать мальчика не смогла сдержать слез: она встала на колени и умоляла сына о прощении.
«Мой Паша, прости меня! Я не могу», — говорила женщина, кинувшись к гробу.
Рядом всё это время находилась бабушка погибшего. Она пыталась помочь женщине справиться с эмоциональным срывом, но успокоить мать удалось лишь после вмешательства мужа.
Напомним, что Паша числился пропавшим с 30 января, поисковые работы велись несколько суток. В ночь на третье февраля водолазы извлекли тело ребенка из замерзшей воды в районе Нижнего Шингерского водопада, неподалёку от деревни Большое Забородье Ленинградской области.
В убийстве юного Паши обвиняется 38-летний Петр Жилкин. Сначала мужчина категорически отказывался разговаривать со следователями, однако потом полностью признал свою вину. Убийцу отправили под стражу до 31 марта 2026 года.