«Прости меня!»: Мать убитого девятилетнего Паши упала на колени перед гробом на похоронах сына

11 февраля 2026, 23:36

В Петербурге мать убитого девятилетнего Паши просила у него прощения перед гробом

Фото: iStock/kzenon

В Петербурге родные простились с девятилетним Пашей, погибшим от рук убийцы. Об этом сообщает kp.ru.





Церемония состоялась на Южном кладбище. Она была закрытой — у места захоронения находились только близкие. Родственники попросили открыть гроб, чтобы в последний раз взглянуть на ребёнка.



Все члены семьи едва держались на ногах, наблюдая за происходящим. Мать мальчика не смогла сдержать слез: она встала на колени и умоляла сына о прощении.





«Мой Паша, прости меня! Я не могу», — говорила женщина, кинувшись к гробу.