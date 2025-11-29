29 ноября 2025, 10:49

Надежда Ангарская

Надежда Ангарская — яркий пример «якутской Золушки», проделавшей путь из провинции на федеральные телеканалы. Участнице «золотого состава» Comedy Woman и победительнице «Последнего героя» 30 ноября исполняется 43 года. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».





Биография Надежды Ангарской

«Мне позвонила Наталья Андреевна Еприкян и пригласила в Москву выступать в Comedy Woman. Я чуть не упала: вот это да, звонят звезды, зовут сниматься в телепрограмме. Однако первый раз, в 2009 году, отказалась: у меня в Нерюнгри своя квартира, две работы — я не только в ресторане пела, но и вела вокальный кружок в колледже, — мама, друзья, КВН. Зачем ехать в огромную шумную Москву, которую я терпеть не могу, если меня и в Нерюнгри всё устраивает? Но в 2010-м у меня было ощущение, что я выросла из этой жизни, и второй звонок Натальи Андреевны пришелся как нельзя кстати — я переехала», — делилась артистка в интервью Tele.ru.

Надежда Ангарская



Личная жизнь

«История повторилась: я стала "плохой", потому что уезжаю и зарабатываю. Он не зарабатывал, и я не понимала, как нам жить. Были скандалы, ревность, подозрения… В итоге всё это меня допекло», — откровенно рассказывала Ангарская в интервью изданию StarHit.ru.

«Я этого никогда не рассказывала, но это была последняя капля. После премьеры моего шоу мне надарили кучу цветов, три грузовых лифта цветов занесли в мою маленькую квартирку. А я осталась в гримерке с визажистом и подружками. Танцоры и музыканты почти все уже ушли, а мы решили отметить. И в моей машине он начал мне предъявлять претензии. У меня в очередной раз меняется север с югом местами, я пытаюсь всё собрать в голове, а он от злости берет и разбивает лобовое стекло кулаком. И тут я поняла, что надо выходить из машины. Это стало последней каплей, через пять дней было написано заявление на развод», — цитирует артистку Thevoicemag.ru.

Надежда Ангарская, Николай Федчук с детьми Давидом и Даниилом



«Я вышла за него по залету и с тех пор честно рассказываю об этом в своих стендап-выступлениях. В начале августа мы начали встречаться, а в конце, 29-го, я поняла, что беременна. Называется — повстречались. Но ни о чем не жалею».

Потеря квартиры из-за финансовой пирамиды

Надежда Ангарская



«Я всё вкладывала в квартиру. Пока другие тратили, я копила. И вот так всё потеряла», — делилась артистка в интервью Sochi24.tv.

Как сейчас живет Надежда Ангарская