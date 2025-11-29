Потеряла квартиру из-за финансовой пирамиды и вышла замуж по «залёту»: Как сейчас живёт звезда Comedy Woman Надежда Ангарская?
Надежда Ангарская — яркий пример «якутской Золушки», проделавшей путь из провинции на федеральные телеканалы. Участнице «золотого состава» Comedy Woman и победительнице «Последнего героя» 30 ноября исполняется 43 года. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
Биография Надежды АнгарскойНадежда родилась 30 ноября 1982 года в якутском городе Мирный, а в пятилетнем возрасте переехала с семьей в Нерюнгри. Ангарская с детства проявляла творческие способности: занималась вокалом, выступала в городском Центре культуры. После школы хотела поступить на актёрский факультет, но, пройдя первый тур, поняла, что театр — это не её. Вернувшись в Якутию, она выбрала для себя другое направление и поступила на математический факультет Якутского государственного университета, получив в 2004 году диплом системного программиста.
Во время обучения в институте Надежда Ангарская присоединилась к команде КВН благодаря своим друзьям, которые уже участвовали в городских играх. Постепенно девушка тоже втянулась в игру и попала в команду «Дежа Вю», став наравне с Евгением Бороденко ее центральной фигурой. В 2005-2006 годах Надежда получила титул «Мисс КВН» в лигах «Азия» и «Сибирь», а в 2010 году переехала в Москву, получив приглашение в шоу Comedy Woman.
«Мне позвонила Наталья Андреевна Еприкян и пригласила в Москву выступать в Comedy Woman. Я чуть не упала: вот это да, звонят звезды, зовут сниматься в телепрограмме. Однако первый раз, в 2009 году, отказалась: у меня в Нерюнгри своя квартира, две работы — я не только в ресторане пела, но и вела вокальный кружок в колледже, — мама, друзья, КВН. Зачем ехать в огромную шумную Москву, которую я терпеть не могу, если меня и в Нерюнгри всё устраивает? Но в 2010-м у меня было ощущение, что я выросла из этой жизни, и второй звонок Натальи Андреевны пришелся как нельзя кстати — я переехала», — делилась артистка в интервью Tele.ru.В шоу Comedy Woman Надежда Ангарская выступала с 2010 по 2019 год в амплуа «профессиональной певицы из Якутии». После закрытия проекта актриса стала победительницей в шоу «Последний герой» в 2020 году, участвовала в «Факторе страха» (2021), была «Золушкой» в шоу «Аватар» (2023), а в 2025 году стала участницей шоу перевоплощений «Один в один!».
Параллельно с телевизионной карьерой Ангарская развивала музыкальное направление — выпустила мини-альбом и представила авторское шоу «STORIES», занималась озвучкой мультфильмов и разработала коллекцию одежды для полных женщин.
Личная жизньСо своим первым мужем, иорданцем Раедом Бани, Надежда познакомилась в социальных сетях. Их роман развивался стремительно. После непродолжительной переписки он пригласил ее в Иорданию, а на третий день визита познакомил со своей семьей. Предложение он сделал в древнем городе Петра, а свадьба состоялась в ноябре 2013 года в Москве.
Несмотря на яркое начало, брак оказался сложным испытанием. После переезда в Россию Раед, плохо владевший русским языком, смог устроиться лишь парикмахером. Основным кормильцем в семье была Надежда, и со временем это стало причиной конфликтов.
«История повторилась: я стала "плохой", потому что уезжаю и зарабатываю. Он не зарабатывал, и я не понимала, как нам жить. Были скандалы, ревность, подозрения… В итоге всё это меня допекло», — откровенно рассказывала Ангарская в интервью изданию StarHit.ru.
По словам актрисы, из заботливого человека Раед превратился в «домашнего тирана» и «настоящего деспота», который пытался контролировать ее и требовал, чтобы она оставила карьеру. В 2019 году, после почти шести лет брака, Надежда сама подала на развод.
«Я этого никогда не рассказывала, но это была последняя капля. После премьеры моего шоу мне надарили кучу цветов, три грузовых лифта цветов занесли в мою маленькую квартирку. А я осталась в гримерке с визажистом и подружками. Танцоры и музыканты почти все уже ушли, а мы решили отметить. И в моей машине он начал мне предъявлять претензии. У меня в очередной раз меняется север с югом местами, я пытаюсь всё собрать в голове, а он от злости берет и разбивает лобовое стекло кулаком. И тут я поняла, что надо выходить из машины. Это стало последней каплей, через пять дней было написано заявление на развод», — цитирует артистку Thevoicemag.ru.
Новое счастье Надежда обрела с футбольным тренером Николаем Федчуком, с которым ее познакомил старший сын Давид, ходивший на секцию. Отношения развивались стремительно. В одном из интервью Ангарская с юмором отметила:
«Я вышла за него по залету и с тех пор честно рассказываю об этом в своих стендап-выступлениях. В начале августа мы начали встречаться, а в конце, 29-го, я поняла, что беременна. Называется — повстречались. Но ни о чем не жалею».
В 2023 году пара официально расписалась в МФЦ, после чего Николай сразу побежал на тренировку, а в мае того же года у них родился второй сын — Даниил.
Надежда не скрывает, насколько эти отношения отличаются от предыдущих. Она говорит, что Коля «не давит на меня, всё разрешает» и в нем нет ревности. Он полностью принимает ее такой, какая она есть, и является замечательным отцом для обоих детей.
Потеря квартиры из-за финансовой пирамидыВ 2018 году Надежда Ангарская, стремясь к финансовой стабильности, приняла решение, о котором впоследствии сожалела. Её знакомый на протяжении двух лет убеждал её вложить деньги в некую финансовую схему. В тот момент, по словам актрисы, ей «не хватало средств на жизнь», и эта уязвимость стала решающим фактором.
Мошенники использовали классическую тактику: первое время Надежда, как и другие вкладчики, исправно получала небольшие дивиденды. Эти выплаты создавали иллюзию надежности и заставляли поверить в его успех. Позже Ангарская призналась, что, не будь финансовых трудностей, она никогда не согласилась бы на такое рискованное предприятие.
Когда пирамида рухнула, выяснились катастрофические последствия. Общие потери Ангарской составили около 4 миллионов рублей, а также у нее образовалась задолженность по кредитным картам на 900 тысяч рублей. Единственным выходом из сложившейся ситуации стала продажа ее первой московской квартиры.
«Я всё вкладывала в квартиру. Пока другие тратили, я копила. И вот так всё потеряла», — делилась артистка в интервью Sochi24.tv.
Как сейчас живет Надежда АнгарскаяСегодня Надежда Ангарская продолжает активно строить свою карьеру и личную жизнь. Она полностью посвятила себя новым творческим проектам, семье и даже реализовала давнюю мечту о собственном доме в Подмосковье. На участке она обустроила всё для полноценной сельской жизни: баню, теплицу с овощами и фруктовый сад с яблонями, сливами и рябинами.
Надежда продолжает активно гастролировать по всей стране со спектаклем «Свидание вслепую», который, по ее словам, собирает полные залы. В планах у нее продолжение этой истории – спектакль «Свадьба вслепую». Также она готовит новый стендап и работает над песнями для своего моноспектакля.
В 2025 году она стала участницей долгожданного шестого сезона шоу перевоплощений «Один в один!» на канале «Россия-1». В первом выпуске она предстала в образе Маши Распутиной с песней «Отпустите меня в Гималаи». Позже зрители высоко оценили ее образы Анны Семенович и Жанны Агузаровой.