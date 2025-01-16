Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук рассказала, правда ли она разводится с мужем из-за его измены

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Экс-участница телепроекта «Дом-2» Ирина Пинчук вернулась в соцсети после небольшого перерыва и ответила на вопросы подписчиков об измене мужа и разводе с ним.
Ирина призналась, что переживала непростой период в отношениях с мужем. После этого заявления по Сети сразу же распространились слухи об измене её супруга Арая Чобаняна и разводе пары. Подписчики решились напрямую спросить знаменитость, соответствует ли это действительности.
Ирина призвала поклонников не верить таким сведениям, которые специально вбрасываются в медийное пространство для привлечения внимания. Она отметила, что никогда не говорила об этом, поэтому никто об этом знать не может.
Блогер подчеркнула, что слухи об измене и разводе – ложь. А различные паблики уже на протяжении двух лет «стабильно» разводят их, каждый раз по разным причинам.
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Ирина призвала поклонников не верить таким сведениям, которые специально вбрасываются в медийное пространство для привлечения внимания. Она отметила, что никогда не говорила об этом, поэтому никто об этом знать не может.
Блогер подчеркнула, что слухи об измене и разводе – ложь. А различные паблики уже на протяжении двух лет «стабильно» разводят их, каждый раз по разным причинам.
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Анастасия Чинкова