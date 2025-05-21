Звезда «Дома-2» Майя Донцова раскрыла, почему Ирины Пинчук не было на её дне рождения

Ирина Пинчук (фото: Instagram* @pinchuk_official)
Ирина Пинчук исчезла из соцсетей, заставив поклонников интересоваться её жизнью у друзей и пока ещё мужа. Вчера Арай Чобанян рассказал, что у звезды «Дома-2» всё хорошо, и что переживать за неё не нужно.
Стало известно, что Пинчук сейчас активно развивается и даже пробует себя в новом амплуа. Так, звезда записала трек о расставании с супругом, который совсем скоро представит подписчикам.
Сегодня же на вопросы о Пинчук пришлось отвечать Майе Донцовой, которая на днях отпраздновала день рождения. Только вот на празднике не заметили её близкую подругу Ирину. Экс-участницу «Дома-2» завалили вопросами о том, куда же пропала Пинчук.
Донцова в ответ заявила, что у девушки есть уважительная причина, имея в виду тяжёлый период из-за расставания с Араем Чобаняном. Несмотря на это, Майя получила от Ирины поздравление.
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Сегодня же на вопросы о Пинчук пришлось отвечать Майе Донцовой, которая на днях отпраздновала день рождения. Только вот на празднике не заметили её близкую подругу Ирину. Экс-участницу «Дома-2» завалили вопросами о том, куда же пропала Пинчук.
Донцова в ответ заявила, что у девушки есть уважительная причина, имея в виду тяжёлый период из-за расставания с Араем Чобаняном. Несмотря на это, Майя получила от Ирины поздравление.
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*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
Анастасия Чинкова