Звезда «Дома-2» Майя Донцова раскрыла, почему Ирины Пинчук не было на её дне рождения

Ирина Пинчук исчезла из соцсетей, заставив поклонников интересоваться её жизнью у друзей и пока ещё мужа. Вчера Арай Чобанян рассказал, что у звезды «Дома-2» всё хорошо, и что переживать за неё не нужно.