Звезда «Эйфории» Барби Феррейра показала свое тело в «голом» платье — фото
Актриса Барби Феррейра, известная по сериалу «Эйфория», показала в личном блоге свежие фото. На них заметно изменения в её фигуре после похудения.
29-летняя артистка на кадрах позирует в эффектном чёрном полупрозрачном макси-платье с вырезом спереди. Образ Феррейра дополнила стрингами и кожаным клатчем в тон. Для съёмки звезда уложила волосы мягкими локонами и сделала выразительный макияж — чёрные стрелки и розовую помаду.
Внимание к переменам во внешности Феррейры поклонники начали проявлять ещё в 2024 году — в сети даже появлялись предположения о возможном использовании препаратов для снижения веса, из-за чего девушку критиковали в соцсетях. При этом, по словам инсайдеров, она относится к таким комментариям с юмором.
Пока в интернете обсуждали её внешность, Феррейра успела принять участие в показе Victoria’s Secret.
