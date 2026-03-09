Звезда «Эйфории» Барби Феррейра показала свое тело в «голом» платье — фото

09 марта 2026, 16:50

Барби Феррейра показала результат похудения в «голом» платье

Барби Феррейра (Фото: Instagram*/barbieferreira)

Актриса Барби Феррейра, известная по сериалу «Эйфория», показала в личном блоге свежие фото. На них заметно изменения в её фигуре после похудения.