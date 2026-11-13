Продюсер раскрыл, кто может заменить Сергея Соседова в шоу «ВИА Суперстар!»

13 ноября 2026, 16:40

Продюсер Бабичев: Гаспарян и Зверев могут заменить Соседова в «ВИА Суперстар!»

Сергей Соседов (Фото: кадр из шоу «Алёна, блин!»)

Продюсер Евгений Бабичев назвал возможных кандидатов на место Сергея Соседова в шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ.





В интервью «Газете.Ru» Бабичев предложил пригласить в жюри критика Артура Гаспаряна или стилиста Сергея Зверева. Он отметил, что найти замену Соседову непросто.

«У Соседова была роль правдоруба, и если уж заменять его, то человеком, который хоть немного разбирается в музыке, обладает критическим мышлением и способен абстрагироваться от любимчиков. На сцене надо стараться держать нейтралитет. Может быть, это Артур Гаспарян. Тем более у него был опыт в жюри. А если надо добавить немного эпатажа, то Сергей Зверев», — заявил эксперт.