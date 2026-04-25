Стало известно, почему на самом деле Борис Щербаков отказывается выступать

25 апреля 2026, 17:46

РИА Новости: у актера Бориса Щербакова плохое настроение

Борис Щербаков (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

В прессе появилась информация, что после хирургического вмешательства у народного артиста России Бориса Щербакова сохраняются проблемы с сердцем, из-за которых он хуже переносит съемки и длительные выступления.





Его сын Василий в беседе с РИА Новости эти данные опроверг. По его словам, повода для беспокойства о состоянии здоровья отца нет.





«Последние два дня он отдыхает на даче. У него сейчас плохое настроение, может, поэтому отказывается (от выступлений — прим. ред.), а так у него достаточно работы», — заявил Щербаков-младший.