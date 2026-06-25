Звезда «Глухаря» и «Карпова» лишился слуха из-за серных пробок
Российский актер Владислав Котлярский, известный по сериалам «Глухарь» и «Карпов», временно лишился слуха из-за серных пробок. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
53-летний артист обратился к врачам после того, как заложенность в ушах не проходила в течение недели. Помимо проблем со слухом, его беспокоили слабость и головные боли, из-за чего он испытывал сильный дискомфорт.
Как выяснилось во время осмотра, слуховые проходы забились серными массами — угрозы для здоровья не было. После процедуры слух полностью восстановился, и дополнительное лечение не потребовалось.
Источник отмечает, что Котляровский, разобравшись с этой проблемой, решил пройти комплексное медицинское обследование в поликлинике.
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