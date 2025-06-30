Звезда «Игры в кальмара» Ли Джон-джэ раскрыл, был ли младенец в дораме настоящим

30 июня 2025, 18:50

Ли Джон-джэ: в «Игре в кальмара» вместо ребенка использовали робота

Фото: кадр из сериала «Игра в кальмара»

В третьем сезоне дорамы «Игра в кальмара» показали ребенка, который вызвал бурные обсуждения в Интернете. Актер Ли Джон-джэ, исполнивший роль главного героя Сон Ки Хуна (№456) подтвердил, что это был реалистичный робот. Артиста процитировал журнал The Voice.





Финальный сезон дорамы весьма удивил зрителей. Одной из наиболее обсуждаемых линий сезона стала история игрока №222 — малыша, рожденного прямо во время смертельной игры. Теперь Ли Джон-джэ подтвердил: новорожденный вовсе не был реальным малышом.



Знаменитость раскрыл закулисную деталь, которая стала важной частью его работы в кадре. Со слов актера, когда он впервые прочел сценарий и увидел, что в игре рождается малыш, то испытал шок.





«Это был сильный поворот в истории. Но вместо настоящего младенца мы использовали робота, сделанного по весу и форме настоящего новорожденного. У него были мимика, движения, он дергался, как настоящий ребенок. Это очень помогло мне в игре», — откровенничал Ли.