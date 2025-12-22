Звезда из «Прослушки» и «Оно 2» Джеймс Рэнсон скончался в возрасте 46 лет

22 декабря 2025, 01:13

Джеймс Рэнсон (Фото: кадр из фильма «Синистер 2», 2015)

Американский актер Джеймс Рэнсон, известный по ролям Зигги Соботки из «Прослушки» и Эдди Каспбрака из «Оно 2», скончался на 47-м году жизни. О его смерти со ссылкой на данные судмедэкспертизы сообщила газета The New York Post.