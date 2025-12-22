Звезда из «Прослушки» и «Оно 2» Джеймс Рэнсон скончался в возрасте 46 лет
Американский актер Джеймс Рэнсон, известный по ролям Зигги Соботки из «Прослушки» и Эдди Каспбрака из «Оно 2», скончался на 47-м году жизни. О его смерти со ссылкой на данные судмедэкспертизы сообщила газета The New York Post.
Рэнсон снимался в таких картинах как «Кен Парк», «Синистер» и его сиквеле. За лучшую роль второго плана в работе «Поколение убийц» он был удостоен профессиональной награды.
Трагедия случилась 19 декабря в Лос-Анджелесе. Предварительно, артист ушел из жизни по своей воле, однако детали происшествия в настоящий момент не раскрываются.
Актер был женат, у него остались двое детей. Вскоре после гибели Джеймса его супруга опубликовала в соцсети пост о сборе средств для Национального альянса по борьбе с психическими заболеваниями.
Несколько лет назад Рэнсон признался в пережитом в 1992 году сексуальном насилии, которое длилось около шести месяцев и тяжело повлияло на его жизнь. Свои проблемы с алкоголем и запрещёнными веществами он связывал с этой детской травмой.
Читайте также: