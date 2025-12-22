Достижения.рф

Стала известна наиболее вероятная причина взрыва в подмосковных Химках, где погиб подросток

Взрыв в Химках мог случится из-за неосторожного обращения с регенеративным патроном
Фото: iStock/Motortion

Причиной взрыва в Химках, предварительно, стало неосторожное обращение с регенеративным патроном от противогаза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.



Напомним, что вечером 20 декабря при взрыве в микрорайоне Сходня погиб один подросток, еще один школьник пострадал. Врачи уже прооперировали мальчика — его перевели в отделение реанимации.

Также ранения получила 51-летняя женщина, которая проходила мимо в момент трагедии.

«По предварительным данным, к взрыву привело неосторожное обращение с регенеративным патроном, который используется в противогазах», — говорится в материале ТАСС.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту взрыва.

Ранее сообщалось, что в Башкирии водолазы подняли со дна водоёма трупы 780 овец. При этом во время операции спасатели заметили на льду одну выжившую овцу и помогли животному.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0