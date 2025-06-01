Звезда «Короны» Ванесса Кирби рассекретила первую беременность

Актриса Ванесса Кирби появилась на красной дорожке с округлившимся животом
Ванесса Кирби (Фото: Инстаграм* @vanessa__kirby)

Известная по ролям принцессы Маргарет в сериале «Корона» и Жозефины в блокбастере «Наполеон» Ридли Скотта актриса Ванесса Кирби в скором времени впервые станет матерью.



37-летняя актриса появилась на красной дорожке фестиваля Comic Con Experience в Мехико в платье, которое не скрывало ее округлившийся живот. Кадры ​опубликовала американская киностудия ​Marvel.

Вместе с Кирби на фестивале присутствовали другие участники каста фильма «Фантастическая четверка: первые шаги», премьера которого состоится в июле 2025 года. В первой ленте нового перезапуска историй о Фантастической четверке Ванесса сыграла Сьюзан Шторм, звезда «Медведя» Эбон Мосс-Бакрак исполнил роль Существа, а Джозеф Куинн перевоплотился в Джонни Шторма. Лидера команды супергероев Рида Ричардса сыграл Педро Паскаль.

Ванесса Кирби (Фото: Инстаграм* @marvellatam)

Папа будущего первенца артистки — бывший профессиональный игрок в лакросс Пол Рабиль. О помолвке со спортсменом стало известно декабре 2024 года. До этого возлюбленные встречались порядка двух лет.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева

Что думаешь?

0 0 0 0 1 0