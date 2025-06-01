Звезда «Короны» Ванесса Кирби рассекретила первую беременность

01 июня 2025, 16:47

Актриса Ванесса Кирби появилась на красной дорожке с округлившимся животом

Ванесса Кирби (Фото: Инстаграм* @vanessa__kirby)

Известная по ролям принцессы Маргарет в сериале «Корона» и Жозефины в блокбастере «Наполеон» Ридли Скотта актриса Ванесса Кирби в скором времени впервые станет матерью.