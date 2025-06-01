Звезда «Короны» Ванесса Кирби рассекретила первую беременность
Известная по ролям принцессы Маргарет в сериале «Корона» и Жозефины в блокбастере «Наполеон» Ридли Скотта актриса Ванесса Кирби в скором времени впервые станет матерью.
37-летняя актриса появилась на красной дорожке фестиваля Comic Con Experience в Мехико в платье, которое не скрывало ее округлившийся живот. Кадры опубликовала американская киностудия Marvel.
Вместе с Кирби на фестивале присутствовали другие участники каста фильма «Фантастическая четверка: первые шаги», премьера которого состоится в июле 2025 года. В первой ленте нового перезапуска историй о Фантастической четверке Ванесса сыграла Сьюзан Шторм, звезда «Медведя» Эбон Мосс-Бакрак исполнил роль Существа, а Джозеф Куинн перевоплотился в Джонни Шторма. Лидера команды супергероев Рида Ричардса сыграл Педро Паскаль.
Папа будущего первенца артистки — бывший профессиональный игрок в лакросс Пол Рабиль. О помолвке со спортсменом стало известно декабре 2024 года. До этого возлюбленные встречались порядка двух лет.
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