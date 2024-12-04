Звезда «Квартета И» прокомментировал информацию о страшной болезни

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Актер театра «Квартет И» Александр Демидов опроверг распространившиеся в сети слухи о его инвалидности из-за проблем с почками. По его словам, журналистам просто «не о чем писать».
«Да все в порядке. Отстаньте, пожалуйста, надоели. Что кто там пишет? Придумывают какую-то ерунду. Делать просто нечего, видимо, не о чем писать. Со мной все в порядке. У меня премьера на выпуске. Приходите в театр и оценивайте творчество, а не слухи», — возмутился он в беседе с NEWS.ru.Ранее телеграм-канал SHOT заявил, что известному режиссеру Александру Митте грозит ампутация стопы. У 91-летнего автора первого в СССР фильма-катастрофы «Экипаж», как отмечается, врачи обнаружили сухой некроз.
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