Исполнитель песни «Горький вкус» Султан Лагучев впервые стал отцом: что известно о тайной избраннице артиста

Султан Лагучев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Музыкант и певец Султан Лагучев, известный публике благодаря хитам «Горький вкус» и «Хулиган», впервые стал отцом. Подробности личной жизни артиста — в материале «Радио 1».
Проснулся знаменитым
Султан с детства интересовался музыкой. В 18 лет Лагучев окончательно решил связать свою жизнь со сценой. По началу юный исполнитель пел в составе ансамбля на свадьбах, но потом понял, что необходимо начинать сольную карьеру. Первые песни Лагучева были на родном языке и пользовались популярностью только в Карачаево-Черкесии. Песня на русском языке «Мы – абазины» была первым шагом к переходу на более широкую публику. После были композиции «Огнеопасная», «Турецкий султан» и всеми любимая песня «Горький вкус». Трек выпустили в январе 2021 года и он имел ошеломительный успех. За очень короткое время исполнитель стал известен всей стране.
Избранница артистаСултан Лагучев (Фото: соцсети)
Султан Лагучев имел статус завидного холостяка, но летом прошлого года все изменилось. Певец решил жениться на девушке из Карачаево-Черкесии, где он сам родился. Избранницу исполнителя зовут Альбина – скромная и грациозная абазинка напоминает маму Султана. Она прекрасно справляется с домашними делами и умеет вкусно готовить. В ноябре 2023 года пара официально поженилась. Издание «Узнай все!» пишет, что свадьбу праздновали в доме жениха. Согласно традициям, артист сначала выкупил невесту, а потом для отпугивания духов стрелял в воздух. На свадьбе было много гостей и абазинских народных танцев.
Первенца назвали СафинойФото: Соцсети
2 декабря в сети появилось видео с выписки из родильного дома жены и ребенка Султана Лагучева. Артист устроил красивую встречу для своих любимых жены и дочери. Предположительно, Султан Лагучев стал отцом неделю назад. Певец не стал скрывать имя и пол ребенка. Дочь пара назвала красивым именем — Софина.
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