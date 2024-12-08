«Вывезли все, что можно»: Консьержка рассказала, кто делит наследство Ирины Мирошниченко и что происходит в ее квартире

Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа 2023 года в возрасте 81 года. После себя актриса оставила богатое наследство, в которое входили 2 квартиры в центре Москвы, загородный дом и сберегательные счета. Кому досталось имущество знаменитой актрисы после ее смерти читайте в материале «Радио 1».