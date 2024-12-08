«Вывезли все, что можно»: Консьержка рассказала, кто делит наследство Ирины Мирошниченко и что происходит в ее квартире

Ирина Мирошниченко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа 2023 года в возрасте 81 года. После себя актриса оставила богатое наследство, в которое входили 2 квартиры в центре Москвы, загородный дом и сберегательные счета. Кому досталось имущество знаменитой актрисы после ее смерти читайте в материале «Радио 1».
Три брака, а наследников нет
Михаил Филиппович Шатров (Фото: РИА Новости/Борис Кауфман)
Ирина Мирошниченко впервые вышла замуж в 18 лет. Ее муж, Михаил Шатров, был старше на десять лет и стал для молодой актрисы надежной опорой и поддержкой. Вскоре Ирина забеременела. Тогда актриса была в самом начале своей карьеры и, побоявшись больше не вернуться на сцену, Мирошниченко сделала аборт. Через 12 лет брака с Шатровым Ирина решила уйти от него к другому мужчине, которого сильно полюбила.
Витаутас Жалакявичюс (Фото: РИА Новости/Фред Гринберг)
Новым избранником актрисы стал режиссер Витаутас Жалакявичюс. Их отношения были страстными и эмоциональными, что очень быстро утомило Ирину Мирошниченко. Через полгода совместной жизни пара рассталась.
Третий брак у звезды был с Игорем Васильевым. От него актриса тоже могла родить ребенка, но беременность закончилась абортом, потому что плотный концертный график не позволял стать матерью. Этот брак Ирина тоже не очень берегла и через 5 лет последовал развод.
Актриса сама выбрала свой путь. Она пожертвовала своим женским счастьем ради сцены. Как говорила сама Мирошниченко, она навсегда теперь замужем за театром.
После смерти актера Мадянова в Москве открыли наследственное дело
Поиски будущих владельцев многомиллионного наследства
После смерти актрисы журналисты выдвигали много версий по поводу того, кому же достанется все нажитое звездой. Ходили слухи, что Мирошниченко написала завещание на свою сиделку. Позже адвокат актрисы Александр Добровинский заявлял, что наследство Ирины Мирошниченко может перейти в собственность правительства Москвы. Некоторые СМИ писали, что в соответствии с пожеланиями поклонников, актриса решила оставить свое имущество музею, чтобы сохранить память о своей жизни и творчестве для будущих поколений. Но, по прошествии полугода, законные наследники всё же нашлись.
Кому теперь принадлежит имущество актрисы
Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
Как оказалось, у Мирошниченко были племянники от ее единоутробного брата Рудольфа. Завещание актриса не успела написать, поэтому распределение имущества происходило между дальними родственниками по закону. Стоит отметить, что племянники артистки были на ее похоронах и имуществом интересоваться стали сразу после смерти.
Со слов консьержки, работающей в доме, где жила актриса, ее родственники начали частенько захаживать в квартиру. Племянники никогда не жили с актрисой и не навещали её, но имущество начали делить активно.
«Вывезли все, что можно. Говорили, что будут продавать эту квартиру», — рассказала консьержка в эфире шоу «Ты не поверишь!».
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