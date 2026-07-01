Звезда «Папиных дочек» Полина Денисова выходит замуж
Актриса Полина Денисова, сыгравшая роль Сони в сериале «Папины дочки. Новые», выходит замуж. Об этом она заявила в личном блоге.
22-летняя знаменитость поделилась в своем блоге серией фотографий, на которых видно ее помолвочное кольцо. На одном из снимков она запечатлена со своим женихом Антоном Рогачевым, о романтических отношениях с которым стало известно в начале этого года. Интернет-пользователи активно поздравляют пару с этим событием.
Антон Рогачев — молодой актер театра и кино, выпускник Школы-студии МХАТ и Театра Олега Табакова. В свои 24 года он уже добился заметных успехов в профессиональной сфере, снимаясь в таких проектах, как «Этерна», «На льду» и других.
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