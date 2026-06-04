Звезда «Папиных дочек» раскрыла секрет идеальной фигуры после троих детей
Дарья Мельникова заявила, что не набирает вес, потому что не испытывает голода
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова ответила на «женские» вопросы. Мать троих детей объяснила, как остаётся в отличной форме без лишних килограммов.
В беседе с «Леди Mail» Дарья призналась, что с первым ребёнком она пыталась сидеть на диете, но к третьему эксперименты закончились. Муж советовал ей оздоровительное питание, но Мельникова осталась при своём мнении.
«У меня в целом отсутствует чувство голода. Я не боюсь ни круассанов, ни сладкого, не считаю калории, просто стараюсь регулярно хорошо питаться и не забывать поесть», — заявила актриса.Она добавила, что стресс последних лет сильно повлиял на её отношения с едой. Сейчас артистка работает над тем, чтобы не забывать поесть, ведь профессия создаёт хаотичный режим: на гастролях и съёмках можно не заметить, что не поел.
Спорт тоже помогает Мельниковой поддерживать форму. Она много ходит, занимается йогой, гуляет с детьми, любит общественный транспорт, самокаты и велосипеды.