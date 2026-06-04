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Звезда «Папиных дочек» раскрыла секрет идеальной фигуры после троих детей

Дарья Мельникова заявила, что не набирает вес, потому что не испытывает голода
Дарья Мельникова (Фото: Instagram* @melnikovadsh)

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова ответила на «женские» вопросы. Мать троих детей объяснила, как остаётся в отличной форме без лишних килограммов.



В беседе с «Леди Mail» Дарья призналась, что с первым ребёнком она пыталась сидеть на диете, но к третьему эксперименты закончились. Муж советовал ей оздоровительное питание, но Мельникова осталась при своём мнении.

«У меня в целом отсутствует чувство голода. Я не боюсь ни круассанов, ни сладкого, не считаю калории, просто стараюсь регулярно хорошо питаться и не забывать поесть», — заявила актриса.
Она добавила, что стресс последних лет сильно повлиял на её отношения с едой. Сейчас артистка работает над тем, чтобы не забывать поесть, ведь профессия создаёт хаотичный режим: на гастролях и съёмках можно не заметить, что не поел.

Спорт тоже помогает Мельниковой поддерживать форму. Она много ходит, занимается йогой, гуляет с детьми, любит общественный транспорт, самокаты и велосипеды.

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Ольга Щелокова

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