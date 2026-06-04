Звезда «Папиных дочек» раскрыла секрет идеальной фигуры после троих детей

04 июня 2026, 12:24

Дарья Мельникова заявила, что не набирает вес, потому что не испытывает голода

Дарья Мельникова (Фото: Instagram* @melnikovadsh)

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова ответила на «женские» вопросы. Мать троих детей объяснила, как остаётся в отличной форме без лишних килограммов.





В беседе с «Леди Mail» Дарья призналась, что с первым ребёнком она пыталась сидеть на диете, но к третьему эксперименты закончились. Муж советовал ей оздоровительное питание, но Мельникова осталась при своём мнении.

«У меня в целом отсутствует чувство голода. Я не боюсь ни круассанов, ни сладкого, не считаю калории, просто стараюсь регулярно хорошо питаться и не забывать поесть», — заявила актриса.