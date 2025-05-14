Отказала Трампу и вышла замуж за чиновника: как сейчас выглядят дети Оксаны Федоровой?

Оксана Фёдорова (Фото: Instagram*@fedorovaoksana)
Оксана Фёдорова — личность, которая не нуждается в представлении. В прошлом она была обладательницей титула «Мисс Вселенная» 2002, а сейчас она успешно совмещает карьеру телеведущей и оперной певицы (меццо-сопрано).
Кроме того она имеет звание заслуженной артистки Российской Федерации и является основателем благотворительного фонда. При этом Федорова остается примерной женой и любящей матерью. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Оксана Фёдорова (Фото: Instagram*@fedorovaoksana)
Свой путь на пути к знаменитости Оксана Фёдорова начала в студенческие годы с работы моделью и участия в фотосессиях и модных показах. На кастинг конкурса «Мисс Санкт-Петербург 1999» её привела подруга. После успешного прохождения отборочного этапа Оксана вышла в финал и уверенно завоевала титул победительницы.
В 2001 году Анна Фёдорова одержала победу в конкурсе «Мисс Россия», а в 2002 году — в конкурсе «Мисс Вселенная», который проходил в Пуэрто-Рико. Однако спустя четыре месяца Фёдоровой пришлось отдать корону первой вице-мисс, представительнице Панамы.
Оксана Фёдорова не захотела выполнять условия контракта, заключённого с компанией-организатором Дональда Трампа, и вместо участия в мероприятиях по всему миру решила сконцентрироваться на написании диссертации и окончании аспирантуры по гражданскому праву.
Хотя она и отдала корону, популярность «Мисс Вселенная» не угасла. В 2002 году ей предложили стать ведущей детской передачи «Спокойной ночи, малыши». Затем были программы «Субботник», «Субботний вечер» и «Форт Боярд». Также она участвовала в шоу «Танцы со звёздами» и «Маска».
Оксана Фёдорова (Фото: Instagram*@fedorovaoksana)
Как оказалось, Оксана Фёдорова имеет хорошие вокальные данные, которые продемонстрировала публике в 2009 году, спев дуэтом с Николаем Басковым песню «Права любовь». В том же году Фёдорова учредила собственный благотворительный фонд «Спешите делать добро!» и с тех пор активно занимается благотворительностью.
Первым избранником Оксаны Фёдоровой стал Владимир Голубев, известный в Санкт-Петербурге криминальный авторитет. На момент их знакомства он уже имел несколько судимостей и был старше неё на 22 года. Однако самым печальным было то, что он был женат, имел детей и не собирался уходить из семьи. Роман длился семь лет, после чего Оксана решила, что пора двигаться дальше, не дожидаясь, пока её партнёр расстанется со своей семьёй.
В прошлом ходили слухи, что именно Голубев был спонсором участия Фёдоровой в конкурсах красоты, а также проплачивал победы возлюбленной. Однако подтверждений этому не нашлось, а в комментариях Фёдорова всё отрицала, указывая на отсутствие меркантильности в этих отношениях.
Первым законным супругом Оксаны стал Филипп Тофт, немецкий предприниматель. Их встреча произошла на горнолыжном курорте в Альпах. Супруги жили в разных государствах и не планировали менять свой образ жизни. В результате отношения на расстоянии сильно охладили чувства, и пара рассталась.
Еще до развода, в 2009 году, Оксана начала встречаться с Николаем Басковым. Однако после красивого публичного романа пара объявила о расставании в 2011 году.
Оксана Фёдорова и Андрей Бородин (Фото: Instagram*@fedorovaoksana)
В сентябре 2011 года Оксана вышла замуж во второй раз. Её супругом стал офицер ФСБ, руководитель департамента кадрового резерва администрации президента РФ, Андрей Бородин.
После свадьбы Фёдорова ушла из мира шоу-бизнеса, переключив свое внимание на создание семьи. В этом союзе у пары родилось двое детей: сын Фёдор и дочь Лиза. Андрей и Оксана живут счастливо вместе по сей день. Спустя время Фёдорова вернулась к публичной жизни, но уже совсем в другом статусе.
Когда дети были маленькими, бывшая Мисс Вселенная занималась классическим вокалом в Московской консерватории и сейчас участвует в симфонических и камерных концертах в качестве вокалистки. В 2023 году выпустила оперный альбом «Колыбельная классика», состоящий из произведений на музыку Римского-Корсакова, Чайковского и других композиторов.
Оксана Фёдорова с детьми Фёдором и Елизаветой (Фото: Instagram*@fedorovaoksana)
Фёдор, старший сын, появился на свет 6 марта 2012 года, и сейчас ему уже 13 лет. Елизавета, младшая дочь, родилась 22 июля 2013 года, и скоро ей исполнится 12.
В 2019 году Фёдор стал учеником первого класса, но Оксана решила выбрать для сына экспериментальную форму обучения, при которой за один год можно пройти программу двух лет.
Сначала Оксана волновалась, что Фёдор не справится с нагрузкой, но он успешно справился. Оксана видит в нём способности к конструированию и считает, что из него может получиться талантливый инженер.
Оксана Фёдорова с дочерью Елизаветой (Фото: Instagram*@fedorovaoksana)
Лиза же с раннего возраста проявляла интерес к балетному искусству. С самого рождения Оксана активно занималась развитием своей дочери, применяя японскую методику воспитания.
Знаменитая мама постоянно пела для своей малышки и с ранних месяцев уделяла много времени развивающим занятиям в игровой форме. В результате Лиза рано начала говорить, легко запоминает стихотворения и обладает великолепным музыкальным слухом.
Фёдорова признаётся, что не доверяет няням, и воспитанием детей занимается самостоятельно, плюс помогают бабушки.
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Становление звезды
Оксана Фёдорова (Фото: Instagram*@fedorovaoksana)
Свой путь на пути к знаменитости Оксана Фёдорова начала в студенческие годы с работы моделью и участия в фотосессиях и модных показах. На кастинг конкурса «Мисс Санкт-Петербург 1999» её привела подруга. После успешного прохождения отборочного этапа Оксана вышла в финал и уверенно завоевала титул победительницы.
В 2001 году Анна Фёдорова одержала победу в конкурсе «Мисс Россия», а в 2002 году — в конкурсе «Мисс Вселенная», который проходил в Пуэрто-Рико. Однако спустя четыре месяца Фёдоровой пришлось отдать корону первой вице-мисс, представительнице Панамы.
Оксана Фёдорова не захотела выполнять условия контракта, заключённого с компанией-организатором Дональда Трампа, и вместо участия в мероприятиях по всему миру решила сконцентрироваться на написании диссертации и окончании аспирантуры по гражданскому праву.
Хотя она и отдала корону, популярность «Мисс Вселенная» не угасла. В 2002 году ей предложили стать ведущей детской передачи «Спокойной ночи, малыши». Затем были программы «Субботник», «Субботний вечер» и «Форт Боярд». Также она участвовала в шоу «Танцы со звёздами» и «Маска».
Оксана Фёдорова (Фото: Instagram*@fedorovaoksana)
Как оказалось, Оксана Фёдорова имеет хорошие вокальные данные, которые продемонстрировала публике в 2009 году, спев дуэтом с Николаем Басковым песню «Права любовь». В том же году Фёдорова учредила собственный благотворительный фонд «Спешите делать добро!» и с тех пор активно занимается благотворительностью.
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Личная жизнь
Первым избранником Оксаны Фёдоровой стал Владимир Голубев, известный в Санкт-Петербурге криминальный авторитет. На момент их знакомства он уже имел несколько судимостей и был старше неё на 22 года. Однако самым печальным было то, что он был женат, имел детей и не собирался уходить из семьи. Роман длился семь лет, после чего Оксана решила, что пора двигаться дальше, не дожидаясь, пока её партнёр расстанется со своей семьёй.
В прошлом ходили слухи, что именно Голубев был спонсором участия Фёдоровой в конкурсах красоты, а также проплачивал победы возлюбленной. Однако подтверждений этому не нашлось, а в комментариях Фёдорова всё отрицала, указывая на отсутствие меркантильности в этих отношениях.
Первым законным супругом Оксаны стал Филипп Тофт, немецкий предприниматель. Их встреча произошла на горнолыжном курорте в Альпах. Супруги жили в разных государствах и не планировали менять свой образ жизни. В результате отношения на расстоянии сильно охладили чувства, и пара рассталась.
Еще до развода, в 2009 году, Оксана начала встречаться с Николаем Басковым. Однако после красивого публичного романа пара объявила о расставании в 2011 году.
Оксана Фёдорова и Андрей Бородин (Фото: Instagram*@fedorovaoksana)
В сентябре 2011 года Оксана вышла замуж во второй раз. Её супругом стал офицер ФСБ, руководитель департамента кадрового резерва администрации президента РФ, Андрей Бородин.
После свадьбы Фёдорова ушла из мира шоу-бизнеса, переключив свое внимание на создание семьи. В этом союзе у пары родилось двое детей: сын Фёдор и дочь Лиза. Андрей и Оксана живут счастливо вместе по сей день. Спустя время Фёдорова вернулась к публичной жизни, но уже совсем в другом статусе.
Когда дети были маленькими, бывшая Мисс Вселенная занималась классическим вокалом в Московской консерватории и сейчас участвует в симфонических и камерных концертах в качестве вокалистки. В 2023 году выпустила оперный альбом «Колыбельная классика», состоящий из произведений на музыку Римского-Корсакова, Чайковского и других композиторов.
Дети певицы
Оксана Фёдорова с детьми Фёдором и Елизаветой (Фото: Instagram*@fedorovaoksana)
Фёдор, старший сын, появился на свет 6 марта 2012 года, и сейчас ему уже 13 лет. Елизавета, младшая дочь, родилась 22 июля 2013 года, и скоро ей исполнится 12.
В 2019 году Фёдор стал учеником первого класса, но Оксана решила выбрать для сына экспериментальную форму обучения, при которой за один год можно пройти программу двух лет.
Сначала Оксана волновалась, что Фёдор не справится с нагрузкой, но он успешно справился. Оксана видит в нём способности к конструированию и считает, что из него может получиться талантливый инженер.
Оксана Фёдорова с дочерью Елизаветой (Фото: Instagram*@fedorovaoksana)
Лиза же с раннего возраста проявляла интерес к балетному искусству. С самого рождения Оксана активно занималась развитием своей дочери, применяя японскую методику воспитания.
Знаменитая мама постоянно пела для своей малышки и с ранних месяцев уделяла много времени развивающим занятиям в игровой форме. В результате Лиза рано начала говорить, легко запоминает стихотворения и обладает великолепным музыкальным слухом.
Фёдорова признаётся, что не доверяет няням, и воспитанием детей занимается самостоятельно, плюс помогают бабушки.
«Детей воспитываем сами. У нас есть две бабушки, которые самоотверженно отдали себя процессу воспитания внуков. Одна из них больше времени уделяет сыну, другая — дочке. И они всё время меняются. Когда один человек в этом процессе, можно сойти с ума. Я стараюсь всем им помогать. И уделять детям всё свое свободное время», — рассказывала Фёдорова в беседе с изданием «Pro звезд».
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Елена Генералова