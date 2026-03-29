Звезда «Папиных дочек» задолжал приставам более 1,5 млн рублей

29 марта 2026, 08:41

С актера из «Папиных дочек» Казакова взыскивают более 1,5 млн рублей долга

Михаил Казаков (Фото: кадр из сериала «Папины дочки»)

Судебные приставы начали принудительное взыскание задолженности с актера Михаила Казакова, известного по роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки». Общая сумма долга превышает 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.