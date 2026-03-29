Звезда «Папиных дочек» задолжал приставам более 1,5 млн рублей
Судебные приставы начали принудительное взыскание задолженности с актера Михаила Казакова, известного по роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки». Общая сумма долга превышает 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Большая часть задолженности состоит из неоплаченных кредитов — почти 928 тысяч рублей, — а также включает алименты и другие долги по исполнительным производствам. Согласно базе данных, в отношении мужчины открыто десять дел. Из них половину ранее прекратили из-за невозможности найти должника и его активы.
Розыск имущества артиста, ранее объявленный специализированным подразделением ФССП, больше не ведется. Причины этого решения не называются. Общая сумма финансовых претензий к артисту остается значительной и подлежит взысканию по действующему законодательству.
Читайте также: