«Было плохо всю ночь»: сестру Жанны Фриске увезли на скорой

19 июля 2025, 13:14

Певица Наталья Фриске с забинтованной шеей сообщила, что попала в больницу

Наталья Фриске (Фото: Инстаграм*/friske_natalia)

Сестра покойной Жанны Фриске вновь оказалась в больнице. Об этом она сообщила в видеокружке в своем Instargam*-аккаунте, представ с забинтованной шеей. Также певица опубликовала фото из машины скорой помощи.





По словам экс-участницы группы «Блестящие», ночью ее состояние ухудшилось — поднялась высокая температура, после чего потребовалась госпитализация. Несмотря на плохое самочувствие, певица попросила поклонников не волноваться и пообещала, что все будет хорошо.

«Милые мои, привет! Как видите, я опять в больнице. Я все записала для вас и поехала в больничку. Было плохо всю ночь, температура очень высокая. Вы меня не теряйте, все хорошо», — заверила Наталья.