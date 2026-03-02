Звезда «Полицейского с Рублёвки» Бортич призналась, что учится диджеингу

02 марта 2026, 15:09

Саша Бортич устроила горячий диджей-сет в Воронеже

Саша Бортич (Фото: Instagram* / @bortich)

Актриса Саша Бортич, известная по сериалу «Полицейский с Рублёвки», неожиданно попробовала себя в новом амплуа — артистка выступила с диджей-сетом в одном из клубов Воронежа.