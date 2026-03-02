Звезда «Полицейского с Рублёвки» Бортич призналась, что учится диджеингу
Актриса Саша Бортич, известная по сериалу «Полицейский с Рублёвки», неожиданно попробовала себя в новом амплуа — артистка выступила с диджей-сетом в одном из клубов Воронежа.
Звезда поделилась кадрами с вечеринки в соцсетях: на видео Бортич стоит за микшерским пультом, танцует и активно взаимодействует с публикой под зажигательные треки. При этом актриса с юмором призналась, что пока только осваивает новую сферу и ещё не до конца понимает, «куда нажимать на пульте».
После выступления артистка поблагодарила зрителей за тёплый приём и призналась, что до сих пор находится под впечатлением от концерта. Также она намекнула, что совсем скоро планирует сыграть диджей-сет уже в Москве и пообещала объявить детали выступления позже.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России