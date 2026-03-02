Достижения.рф

Звезда «Полицейского с Рублёвки» Бортич призналась, что учится диджеингу

Саша Бортич устроила горячий диджей-сет в Воронеже
Саша Бортич (Фото: Instagram* / @bortich)

Актриса Саша Бортич, известная по сериалу «Полицейский с Рублёвки», неожиданно попробовала себя в новом амплуа — артистка выступила с диджей-сетом в одном из клубов Воронежа.



Звезда поделилась кадрами с вечеринки в соцсетях: на видео Бортич стоит за микшерским пультом, танцует и активно взаимодействует с публикой под зажигательные треки. При этом актриса с юмором призналась, что пока только осваивает новую сферу и ещё не до конца понимает, «куда нажимать на пульте».

После выступления артистка поблагодарила зрителей за тёплый приём и призналась, что до сих пор находится под впечатлением от концерта. Также она намекнула, что совсем скоро планирует сыграть диджей-сет уже в Москве и пообещала объявить детали выступления позже.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0