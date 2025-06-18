Звезда «Реальных пацанов» сделал предложение матери своего сына

18 июня 2025, 16:33

Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов женится

Владимир Селиванов и Александра Калмыкова (Фото: Telegram @vavanteam)

Владимир Селиванов после своего развода в 2023 году вступил в романтические отношения с Александрой Калмыковой. Но несмотря на любовь и общего сына Кирилла, пара оформлять союз не спешила. Однако, во время отдыха в Турции актёр наконец-то преподнёс своей возлюбленной кольцо. Об этом он поспешил поделиться в своём блоге.