Звезда «Реальных пацанов» сделал предложение матери своего сына
Владимир Селиванов после своего развода в 2023 году вступил в романтические отношения с Александрой Калмыковой. Но несмотря на любовь и общего сына Кирилла, пара оформлять союз не спешила. Однако, во время отдыха в Турции актёр наконец-то преподнёс своей возлюбленной кольцо. Об этом он поспешил поделиться в своём блоге.
Александру Калмыкову уже давно называют женой Владимира, но официально пара не состоит в законном браке. Однако 39-летний артист опубликовал ролик, в котором произносит заветную фразу.
Решив поделиться своей радостью с поклонниками, Владимир включил съёмку на телефоне, утаив это от Александры. Во время совместного отдыха артист встал на одно колено и с улыбкой протянул возлюбленной долгожданное кольцо. Девушка осыпала Селиванова поцелуями, а после надела украшение в знак согласия.
Поклонники в комментариях к милому видео поспешили поздравить пару, желая им безграничного счастья. Некоторые указали на слегка округлившийся живот Александры, задавшись вопросом, не в положении ли невеста.
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