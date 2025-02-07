Звезда «Секса в большом городе» Кристин Дэвис вспомнила о съемках интимных сцен в сериале

Фото: iStock/Kristina Kokhanova
Актриса Кристин Дэвис поделилась своими переживаниями по поводу съемок интимных сцен в культовом сериале «Секс в большом городе». Свое мнение она высказала в свежем интервью изданию People.
По словам Дэвис, работа над такими эпизодами была для нее настоящим испытанием, особенно в условиях отсутствия координаторов по интимным сценам на площадке.
Она отметила, что, оглядываясь назад, понимает, что не все постельные сцены были необходимы. Это вызывало у нее беспокойство относительно объема работы.
В отличие от нее, Ким Кэтролл, как вспоминает Дэвис, не испытывала никаких сомнений по поводу обнажения в кадре. Кэтролл всегда умела отстоять свои границы и защитить себя. То же самое можно сказать и о Синтии Никсон, которая также уверенно подходила к таким сценам.
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«Я чувствовала себя незащищенной и уязвимой. После съемок мне пришлось спрятаться в своей гримерке и позвонить своему менеджеру в Лос-Анджелес в два часа ночи», — призналась Кристин.
Она отметила, что, оглядываясь назад, понимает, что не все постельные сцены были необходимы. Это вызывало у нее беспокойство относительно объема работы.
В отличие от нее, Ким Кэтролл, как вспоминает Дэвис, не испытывала никаких сомнений по поводу обнажения в кадре. Кэтролл всегда умела отстоять свои границы и защитить себя. То же самое можно сказать и о Синтии Никсон, которая также уверенно подходила к таким сценам.
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Дарья Осипова