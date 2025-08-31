Звезда «Секса в большом городе» обрадовалась провалу продолжения сериала

31 августа 2025, 15:50

Актриса Ким Кэтролл рада закрытию продолжения «Секса в большом городе»

Ким Кэтролл (Фото: Инстаграм* @kimcattrall)

Актриса Ким Кэтролл, известная по роли Саманты в культовом сериале «Секс в большом городе», обрадовалась тому, что новые серии проекта под названием «И просто так», разочаровали фанатов оригинальных сезонов и получили низкие оценки. Об этом сообщает Radar Online.