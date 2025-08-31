Звезда «Секса в большом городе» обрадовалась провалу продолжения сериала
Актриса Ким Кэтролл, известная по роли Саманты в культовом сериале «Секс в большом городе», обрадовалась тому, что новые серии проекта под названием «И просто так», разочаровали фанатов оригинальных сезонов и получили низкие оценки. Об этом сообщает Radar Online.
Изначально запланированный четвертый сезон «И просто так» был приостановлен. Сара Джессика Паркер, исполняющая главную роль, фактически попрощалась с проектом.
Ким Кэтролл, известная по своей роли в сериале «Секс в большом городе», появилась в перезапуске лишь в одном коротком эпизоде. Это произошло из-за конфликтов и разногласий между актрисами на съемках первых сезонов.
Источник сообщает, что Ким считает провал «И просто так» «попыткой вселенной уравновесить чашу весов». После отказа от участия в продолжении проекта Кэтролл заявила о давлении со стороны создателей сериала.
*Запрещен в РФ
