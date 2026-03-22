«Искусственная пластмасса»: Леонид Ярмольник объяснил, почему боится ИИ в кино

22 марта 2026, 12:53

Актёр Леонид Ярмольник заявил о страхе перед влиянием ИИ на киноиндустрию

Леонид Ярмольник (Фото: кадр из сериала «Мосгаз. Последнее дело Черкасова»)

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с ТАСС заявил, что опасается влияния искусственного интеллекта на киноиндустрию.





По словам Ярмольника, с внедрением ИИ в искусство контент утрачивает свою органичность и превращается в «искусственную пластмассу». Артиста тревожит и возможность нейросети воссоздавать образы любых актёров.

«Сегодня можно взять образы артистов — условно, Верника, Бондарчука, Ярмольника — и искусственный интеллект сыграет за них. Возникает вопрос — насколько я за это исполнение должен нести ответственность», — пояснил Леонид Исаакович.