«Искусственная пластмасса»: Леонид Ярмольник объяснил, почему боится ИИ в кино
Актёр Леонид Ярмольник заявил о страхе перед влиянием ИИ на киноиндустрию
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с ТАСС заявил, что опасается влияния искусственного интеллекта на киноиндустрию.
По словам Ярмольника, с внедрением ИИ в искусство контент утрачивает свою органичность и превращается в «искусственную пластмассу». Артиста тревожит и возможность нейросети воссоздавать образы любых актёров.
«Сегодня можно взять образы артистов — условно, Верника, Бондарчука, Ярмольника — и искусственный интеллект сыграет за них. Возникает вопрос — насколько я за это исполнение должен нести ответственность», — пояснил Леонид Исаакович.При этом Ярмольник допускает, что ИИ способен помогать творческим людям. Он рассматривает нейросеть как вспомогательный инструмент и техническое средство в работе.
