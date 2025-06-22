Звезда сериала «Интерны» получил больше 500 штрафов за нарушение ПДД
Актер Вадим Демчог насобирал 543 штрафа за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на своей машине Mitsubishi Pajero, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что Демчог оплатил 515 из них на сумму 456 тысяч рублей, а 28 штрафов на сумму 39,5 тысячи рублей актер еще не погасил. Больше всего квитанций знаменитость получил за превышение скорости и не пристегнутый ремень, обращают внимание журналисты.
Зрители знают Вадима Демчога по роли Купитмана в сериале «Интерны».
Ранее сообщалось, что в Москве жители элитного дома на Якиманке обвинили рок-музыканта Стаса Намина (Анастаса Микояна) в создании препятствий для выезда со двора. Против артиста составили коллективную жалобу. Известно, что певец выступает руководителем ТСЖ, которое обслуживает клубный дом на Большой Якиманке. Сейчас подле здания со всех сторон стоят шлагбаумы, остался только один выезд — на Садовое кольцо.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Читайте также: