Звезда сериала «Интерны» получил больше 500 штрафов за нарушение ПДД

22 июня 2025, 13:40

SHOT: актер Вадим Демчог получил 543 штрафа за нарушение ПДД

Вадим Демчог (Фото: Инстаграм* @vdemchog)

Актер Вадим Демчог насобирал 543 штрафа за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на своей машине Mitsubishi Pajero, сообщил Телеграм-канал SHOT.