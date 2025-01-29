Звезда сериала «Кадетство» упал в обморок в своей квартире в Москве

Владимир Стеклов (фото: соцсети)
Звезда сериала «Кадетство» упал в обморок в своей квартире. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что несколько дней назад народный артист России Владимир Стеклов обратился за помощью к врачам, когда ему резко стало плохо в собственной квартире в Москве.
Прибывшая по адресу бригада скорой помощи осмотрела артиста. Он был очень бледным, и заключение врачей гласило, что причиной обморока стало резкое понижение давление, что, в свою очередь, привело к ухудшению кровообращения мозга.
По предварительной версии, такое состояние вызвала острая сердечная недостаточность.
Стеклов отказался от госпитализации, пожелав лечиться амбулаторно. В настоящее время он продолжает выступать в театре.
Напомним, что в конце августа прошлого года у актёра диагностировали онкологию, он перенёс операцию по удалению опухоли.
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Прибывшая по адресу бригада скорой помощи осмотрела артиста. Он был очень бледным, и заключение врачей гласило, что причиной обморока стало резкое понижение давление, что, в свою очередь, привело к ухудшению кровообращения мозга.
По предварительной версии, такое состояние вызвала острая сердечная недостаточность.
Стеклов отказался от госпитализации, пожелав лечиться амбулаторно. В настоящее время он продолжает выступать в театре.
Напомним, что в конце августа прошлого года у актёра диагностировали онкологию, он перенёс операцию по удалению опухоли.
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Анастасия Чинкова