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Звезда сериала «Кадетство» упал в обморок в своей квартире в Москве

Актёр Владимир Стеклов упал в обморок в собственной квартире в Москве
Владимир Стеклов (фото: соцсети)

Владимир Стеклов (фото: соцсети)

Звезда сериала «Кадетство» упал в обморок в своей квартире. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что несколько дней назад народный артист России Владимир Стеклов обратился за помощью к врачам, когда ему резко стало плохо в собственной квартире в Москве.

Прибывшая по адресу бригада скорой помощи осмотрела артиста. Он был очень бледным, и заключение врачей гласило, что причиной обморока стало резкое понижение давление, что, в свою очередь, привело к ухудшению кровообращения мозга.



По предварительной версии, такое состояние вызвала острая сердечная недостаточность.

Стеклов отказался от госпитализации, пожелав лечиться амбулаторно. В настоящее время он продолжает выступать в театре.

Напомним, что в конце августа прошлого года у актёра диагностировали онкологию, он перенёс операцию по удалению опухоли.

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