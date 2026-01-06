«Плюёт в колодец, из которого пьёт»: Рудковская резко высказалась о матери Костылевой
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала поведение Ирины Костылевой — матери фигуристки Елены Костылевой, назвав её позицию недальновидной. Об этом сообщает Sport24.
Поводом стали негативные высказывания Костылевой-старшей в адрес школы, несмотря на то, что её дочь участвует в шоу этого проекта.
По словам Рудковской, подобные заявления выглядят нелогично, поскольку, как ей известно, именно участие в ледовых шоу сейчас является основным источником дохода семьи. Продюсер подчеркнула, что, несмотря на ситуацию, команда предпочтет не опускаться до ответных выпадов.
Ранее, 25 ноября, Евгений Плющенко публично обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с дочерью, заявив о применении физического насилия. После этого Яна Рудковская опубликовала в своём Telegram-канале фотографии, на которых заметны следы побоев на теле юной фигуристки.
