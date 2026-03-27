Звезда сериала «Постучись в мою дверь» дала показания по делу о наркотиках
Звезда сериала «Постучись в мою дверь», турецкая актриса Ханде Эрчел, дала показания по делу о наркотиках. Об этом пишет газета Cumhuriyet.
На имя знаменитости был выписан ордер на арест, однако она находилась за пределами страны. Сейчас артистка вернулась в Турцию и сотрудничает с правоохранительными органами. В стамбульском судебно-медицинском институте Эрчел сдала образцы волос и крови. Подозрения в адрес актрисы возникли после крупного антинаркотического рейда, который проходит в Турции уже несколько месяцев.
Прокуратура Стамбула в рамках кампании по борьбе с наркотиками ранее выписала ордера на арест руководителей ведущих турецких футбольных клубов, а также артистов, блогеров и моделей. Среди задержанных оказались актёры Догукан Гюнгер, известный своей ролью в сериале «Клюквенный щербет», и Джан Яман, звезда «Эль Турко».
