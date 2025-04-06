«У меня вообще нет таланта»: Павел Деревянко рассказал о своем пути к успеху

Павел Деревянко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Сейчас Павел Деревянко является одним из самых популярных российских актеров. Слава к звезде пришла не сразу, ведь когда-то его даже не хотели брать на роли в спектаклях. Артист откровенно рассказал о своем пути и назвал то, что помогло ему прийти к успеху.
По признанию самого Павла, он не был прилежным ребенком. Деревянко бросил школу в восьмом классе, после того как его хотели оставить на второй год. Будущий актер поступил в театральное, хоть изначально и не имел никаких задатков. Ему помогли постоянные репетиции и труд.
В театральном преподаватели не сразу обратили внимание на Павла. Его не брали в спектакли из-за отсутствия способностей.
Актер обрел популярность после роли в сериале «Домашний арест». Там он сыграл мэра, который отбывал наказание в коммуналке, где и был прописан. После этой роли Деревянко стали предлагать другие проекты, а за свою игру Павел получил хорошие отзывы. К тому же актер стал больше зарабатывать, ведь гонорары выросли. Благодаря этому артист только три года назад смог купить себе квартиру в Москве.
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«Я видел, что у кого-то талант, Богом данный. А у меня такого нет. У меня вообще нет таланта. Мне приходится довольствоваться техникой. Техника вообще во главе всего, основа основ. Я работал, работал, техника наложилась на природу, на опыт — и все. Сейчас чувствую себя просто потрясающе», — рассказал Деревянко во время программы «Актерская студия Вадима Верника».
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В театральном преподаватели не сразу обратили внимание на Павла. Его не брали в спектакли из-за отсутствия способностей.
«Я же был гадкий утенок, неотесанный. Меня называли „человек, который улыбается“. У меня была широкая улыбка, какие-то прыщи. Я взял у брата ботинки-казаки на два размера больше, носил штаны нелепые, какую-то куртку с американским флагом. Когда окончил первый курс, я был бритый налысо и с усами», — признался Деревянко.
Актер обрел популярность после роли в сериале «Домашний арест». Там он сыграл мэра, который отбывал наказание в коммуналке, где и был прописан. После этой роли Деревянко стали предлагать другие проекты, а за свою игру Павел получил хорошие отзывы. К тому же актер стал больше зарабатывать, ведь гонорары выросли. Благодаря этому артист только три года назад смог купить себе квартиру в Москве.
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Иван Мусатов