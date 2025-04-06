«У меня вообще нет таланта»: Павел Деревянко рассказал о своем пути к успеху

Смерть Паши Техника стала шоком не только для близких, но и для фанатов. Несмотря на его пагубные привычки, рэпера любили и уважали, а кто-то даже считал его легендой. Перед кончиной с музыкантом была его экс-супруга Ева Карицкая, а последняя избранница Кристина Лекси ни разу не проведала Техника в больнице. Полную историю отношений Павла с его спутницами читайте в этом материале.