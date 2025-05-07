Звезда ТВ-6 трогательно обратилась к мужу

Юлия Меньшова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Звезда телеканала ТВ-6 Юлия Меньшова трогательно обратилась к мужу Игорю Гордину, поздравив его с 60-летием. Поздравление телеведущая опубликовала в соцсетях.
«Сегодня нашему главному парню исполняется... 60! И мы все «работаем» семьей юбиляра. Такие планы на этот день», — написала Меньшова.Пара поженилась в 1996 году, но в 2003-м рассталась, воссоединившись в 2008 году.
Игорь Гордин играл в Театре юношеского творчества при дворце пионеров в Ленинграде, начиная с восьмого класса. В 1989 мужчина получил специальность «физик-ядерщик», а затем поехал в столицу, чтобы стать актером. Первая роль в кино, согласно фильмографии, датирована 2002 годом в фильме «Трио».
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