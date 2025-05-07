Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Звезда ТВ-6 трогательно обратилась к мужу

Звезда ТВ-6 трогательно обратилась к мужу

Меньшова трогательно поздравила Игоря Гордина с 60-летием
Юлия Меньшова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Юлия Меньшова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Звезда телеканала ТВ-6 Юлия Меньшова трогательно обратилась к мужу Игорю Гордину, поздравив его с 60-летием. Поздравление телеведущая опубликовала в соцсетях.
«Сегодня нашему главному парню исполняется... 60! И мы все «работаем» семьей юбиляра. Такие планы на этот день», — написала Меньшова.
Пара поженилась в 1996 году, но в 2003-м рассталась, воссоединившись в 2008 году.

Игорь Гордин играл в Театре юношеского творчества при дворце пионеров в Ленинграде, начиная с восьмого класса. В 1989 мужчина получил специальность «физик-ядерщик», а затем поехал в столицу, чтобы стать актером. Первая роль в кино, согласно фильмографии, датирована 2002 годом в фильме «Трио».

Читайте также:

«Мой секрет прост»: Звезда «Интернов» ответила на слухи о пластической операции

Антон Беляев раскрыл сумму гонорара за песню для Баскова

Сын модельера Ульяны Сергеенко обручился с «наследницей миллиардов»
#мир
#россия
#звёзды
#новости
#шоу-бизнес
#юбилей
#день рождения
#семья
Телеведущая Лера Кудрявцева вынуждена экономить из-за ремонта в загородном доме
07 мая 2025, 18:14

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram-канал @lerakudryavtseva)

Лера Кудрявцева вынуждена на всем экономить из-за ремонта в загородном доме. Об этом сообщает «7Дней.ru».
Уточняется, что ведущая тратит на ремонт загородного дома все свои заработанные деньги. По этой причине Кудрявцевой приходится экономить на дорогих нарядах и походах к косметологу.

В 2023 году в московской квартире знаменитости произошел потоп. Только недавно артистка закончила приводить в порядок свое жилье.

Ранее стало известно, что актриса Мария Порошина никак не может обустроить загородный дом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Одинок и много работает: Лера Кудрявцева рассказала о личной жизни сына

«Время старческих изменений»: почему Ирина Аллегрова отказалась от концертов

Кристина Орбакайте готовится к концерту на Кипре после запрета на въезд в Латвию
#деньги
#дом
#актриса
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мой секрет прост»: Звезда «Интернов» ответила на слухи о пластической операции
Пермякова не делала липосакцию и пластику
07 мая 2025, 17:57

Светлана Пермякова (Фото: Telegram/s_permyakova)

Звезда «Интернов» Светлана Пермякова не прибегала к липосакции и пластике. По ее словам, все дело в физической активности, правильном питании, препарате и помощи специалистов.
«Я не делала липосакцию, я не прибегала к методам коррекции фигуры или пластическим операциям. Все, что сейчас со мной происходит, это результат планомерного труда», — заявила исполнительница роли медсестры Любы.
Пермякова подчеркнула, что не разрешала использование своего имени в рекламных целях.

Перед этим некий хирург публиковал в интернете кадры с Пермяковой до и после операции. Ходили слухи, что женщине убрали обвисшую кожу, второй подбородок и брыли.

Читайте также:

Эмин Агаларов проиграл в суде 60 тысяч рублей

Назван гонорар Jony за одно выступление

Оглашен заработок бывшей жены Паши Техника после его смерти
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эмин Агаларов проиграл в суде 60 тысяч рублей
По решению суда Эмин должен заплатить 61 тыс. рублей из-за ресторанного бизнеса
07 мая 2025, 17:51

Эмин Агаларов (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Певец и предприниматель Эмин Агаларов проиграл 61 тысячу рублей в суде из-за ресторанного бизнеса, сообщили в соцсетях.
Известно, что Эмин Агаларов владеет компанией «Зафферано 1», которая является юрлицом одноименного ресторана азербайджанской кухни в Москве. На компанию подал в суд поставщик продуктов питания — в итоге с ресторана Эмина взыскали долг из-за нарушения условий договора поставок.

Впрочем, на компанию певца подал в суд и мобильный оператор «ВымпелКом» с требованием взыскать задолженность в размере 143 тыс. рублей.

Напомним, что Эмин Агаларов является соучредителем 64 компаний, в их числе рестораны, рекламные агентства и фитнес-залы.

Читайте также:

Назван гонорар Jony за одно выступление

Оглашен заработок бывшей жены Паши Техника после его смерти

Антон Беляев раскрыл сумму гонорара за песню для Баскова
#суд
#рестораны
#нарушения
#певец
#долги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Назван гонорар Jony за одно выступление
Дворцов: Jony получает за одно выступление около 6 млн руб.
07 мая 2025, 17:38

Джахид Афраил оглы Гусейнли (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певец Jony (Джахид Афраил оглы Гусейнли) получает за одно выступление около шести миллионов рублей, рассказал «Страстям» продюсер Сергей Дворцов.
«Что касается гонораров, то он получает в районе 6 млн рублей за один концерт», — прокомментировал собеседник.

По словам Дворцова, Jony — одна из самых высокооплачиваемых знаменитостей российской эстрады. Он популярен не только среди молодого поколения, отмечает продюсер.

«Он авторитет, его очень много кто любит, с ним сотрудничают», — добавил Дворцов.
Известность Jony принесли хиты: «На сиреневой Луне», «Ты беспощадна», «Лилии», «Комета». Исполнителю 29 лет. Многие уверены, что он смог «подвинуть» своих коллег по цеху Дмитрия Билана и Сергея Лазарева.

Читайте также:

«Время старческих изменений»: почему Ирина Аллегрова отказалась от концертов

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов уехали в отпуск, оставив четверых детей

Антон Беляев раскрыл сумму гонорара за песню для Баскова
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Газманов заявил о необходимости продвижения самобытной музыки в России
Газманов заявил, что в России с удовольствием слушают татарскую музыку
07 мая 2025, 17:21

Олег Газманов (Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь 1)

Самобытную музыку в России необходимо продвигать. В стране, включая Республику Татарстан, много талантов, прекрасно поющих и сочиняющих песни. Об этом порталу «Татар-Информ» заявил певец Олег Газманов.
«Мы не делаем звезд, мы хотим, чтобы общая тенденция в культурной сфере нашей страны была другой, чтобы мы продвигали нашу прекрасную национальную музыку. У нас своя самобытная музыка, и мы хотим ее продвигать. С удовольствием слушают татарскую музыку», — сказал исполнитель песни «Офицеры» журналистам на пресс-конференции, посвященной финалу конкурса детской песни проекта «Родники. Дети».

Он подчеркнул, что проект выявляет таланты из разных российских регионов. Газманов добавил, что русский язык объединяет субъекты РФ, поэтому запев или припев национальных песен должен быть именно на нем.

Читайте также:

Оглашен заработок бывшей жены Паши Техника после его смерти

«Вот это я понимаю — доброе утро»: Бородина пришла в восторг от сюрприза жениха

Дайнеко рассказала, почему не сможет построить отношения с мужчиной из Европы
#мир
#россия
#музыка
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате