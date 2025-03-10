Звезда «Универа» Станислав Ярушин заявил, что его 13-летняя дочь решила снять фильм

Станислав Ярушин с дочкой Стефанией (Фото: Инстаграм* @yarushinstanislav)
Российский актер Станислав Ярушин заявил, что его 13-летняя дочь решила снять свой первый фильм. Девочка уже написала сценарий и показала его звездному отцу. Об этом Ярушин сообщил в своем блоге.
«Стеша написала свой первый киношный сценарий и хочет, как режиссер, снять задуманное. Я, естественно, помогу. Короче, сидим и читаем сценарий!», — написал звезда «Универа».
Актер отметил, что успех в любом деле приходит через опыт и ошибки. Сценарий девочка еще не дописала, но Станислав признался, что гордится ее «правильным видением этой первой картины».
В 2011 году Ярушин женился на Алене Харламовой. Пара встретилась во время съемок «Универа», где трудилась подруга девушки. У пары трое детей: помимо Стефании, они воспитывают 10-летнего Ярослава и 5-месячную Александру.
Стоит напомнить, что Станислав Ярушин получил широкую известность благодаря ролям в сериалах «Универ», «Универ. Новая общага» и «Сашатаня» на ТНТ.
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Ольга Енгалычева