Звезда «Ворониных» отказалась от гастролей

Екатерина Волкова (Фото: Instagram*/volkovihome)
Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова временно отказалась гастролировать и объявила себя невыездной, о чем сообщила в соцсетях. По ее словам, она устала и «перегнула» с работой в текущем месяце.
«Это не значит, что я «сломалась», просто иногда нужно замедлиться, чтобы не пропустить момент, когда ещё есть силы улыбнуться своему отражению в зеркале. Думаю, многие поймут, о чем я. Так что в ближайшее время официально объявляю себя невыездной, но это не точно», — сообщила звезда.Кроме того, артистка заявляла о больших жизненных переменах. Она упомянула некие два события, разделяющие ее жизнь на «до» и «после». Волкова публиковала фото анкеты и паспорта. В анкете были вопросы о месте регистрации брака и «где и когда ознакомились».
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