Звездная болезнь, проблемы с наркотиками, конфликты с бандитами и переезд в США: как живет король рэпа Богдан Титомир

Богдан Титомир (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)
Богдан Титомир — яркая звезда 90-х, первый российский рэпер и законодатель моды на широкие штаны и стрижку «площадка».
Он стал известен благодаря фразе «Пипл хавает», которая стала крылатой. В материале «Радио 1» мы расскажем о его криминальном прошлом, женщине, изменившей его жизнь, и угасании популярности.
Родившись в 1967 году в Одессе в семье со средним достатком, он с ранних лет проявлял интерес к музыке. Его мама работала экономистом-программистом, а папа — инженером-строителем.
После окончания учебы родители по распределению переехали в Северодонецк, затем в Киев, а позже осели в Сумах. Как вспоминает сам Богдан, у отца были проблемы с алкоголем, что привело к разводам. С юных лет будущая звезда рэпа стремилась к музыкальному самовыражению: уже в пять лет он занимался с репетитором, а позже поступил в музыкальную школу.
Кроме того, в первом классе он начал активно заниматься плаванием и дзюдо, достигнув звания кандидата в мастера спорта. Параллельно с этим он освоил профессию режиссера массовых представлений и получил диплом о высшем образовании.
Слава и успех вскружили ему голову, и, как это часто бывает с молодыми звездами, привели к неожиданным последствиям. В середине 90-х годов Богдан оказался на грани разрушения, когда стал увлекаться наркотиками. Его жизнь наполнилась рискованными поступками, и несколько раз он подвергался аресту за контрабанду запрещённых веществ. В одном из интервью сам артист откровенно признался, что звёздная болезнь и чувство безнаказанности стали катализаторами его проблем.
Однако вскоре он резко решил покинуть Россию и уехать в Америку, объясняя это желанием изучить культуру, но позже признался, что у него были проблемы с бандитскими группировками. В Штатах он провёл почти четыре года.
Когда ситуация успокоилась, Богдан вернулся в Россию и начал новую жизнь в Москве. Он открыл клуб «Газгольдер», чтобы продвигать молодёжную культуру и талантливых артистов. К этому времени он уже завязал с наркотиками, изменил имидж и увлёкся тибетской философией, пропагандируя вегетарианство и здоровый образ жизни.
Однако всё изменилось, когда он встретил девушку во время отдыха в Сочи, и у них завязались серьёзные отношения. Когда она забеременела, её мать заставила её сделать аборт, что сильно повлияло на Титомира.
Частые смены партнёрш негативно сказывались на репутации Богдана Титомира. Однажды студентка МГИМО Ангелина Дорошенкова обвинила его в домогательствах и рукоприкладстве. Хотя девушка не подавала заявление в полицию, она обратилась за поддержкой к своим друзьям, которые стали свидетелями произошедшего.
Сам певец предпочёл не комментировать эту ситуацию. К своим 58 годам Титомир так и не стал отцом.
На проекте «В темноте» Титомир покинул шоу почти сразу из-за своего неадекватного поведения, включая агрессию и нарушение правил. Организаторы были вынуждены отстранить его от участия.
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Образ хулиганаНесмотря на образ хулигана, который прочно ассоциируется с Богданом Титомиром, его детство было наполнено учебой и творческими увлечениями.
Родившись в 1967 году в Одессе в семье со средним достатком, он с ранних лет проявлял интерес к музыке. Его мама работала экономистом-программистом, а папа — инженером-строителем.
После окончания учебы родители по распределению переехали в Северодонецк, затем в Киев, а позже осели в Сумах. Как вспоминает сам Богдан, у отца были проблемы с алкоголем, что привело к разводам. С юных лет будущая звезда рэпа стремилась к музыкальному самовыражению: уже в пять лет он занимался с репетитором, а позже поступил в музыкальную школу.
Кроме того, в первом классе он начал активно заниматься плаванием и дзюдо, достигнув звания кандидата в мастера спорта. Параллельно с этим он освоил профессию режиссера массовых представлений и получил диплом о высшем образовании.
Фото: iStock/Egor Maltsev
Звёздная болезнь и проблемы с «запрещёнкой»Группа «Кар-Мэн» появилась на музыкальной сцене в 1989 году и быстро завоевала популярность, став настоящим феноменом своего времени. Именно в этом коллективе Богдан Титомир впервые громко заявил о себе, приковав внимание широкой аудитории. Однако после двух лет участия в проекте он решил покинуть группу и отправиться в свободное плавание.
Слава и успех вскружили ему голову, и, как это часто бывает с молодыми звездами, привели к неожиданным последствиям. В середине 90-х годов Богдан оказался на грани разрушения, когда стал увлекаться наркотиками. Его жизнь наполнилась рискованными поступками, и несколько раз он подвергался аресту за контрабанду запрещённых веществ. В одном из интервью сам артист откровенно признался, что звёздная болезнь и чувство безнаказанности стали катализаторами его проблем.
Интимная близостьПластинки Богдана Титомира быстро раскупались, а его клипы часто крутили по телевидению. Харизматичный певец любил эпатировать публику, и тема интимной близости стала центральной в его творчестве. Поклонницы были без ума от него, часто пробирались в гримёрки и ждали после концертов.
Фото: iStock/master1305
Однако вскоре он резко решил покинуть Россию и уехать в Америку, объясняя это желанием изучить культуру, но позже признался, что у него были проблемы с бандитскими группировками. В Штатах он провёл почти четыре года.
Когда ситуация успокоилась, Богдан вернулся в Россию и начал новую жизнь в Москве. Он открыл клуб «Газгольдер», чтобы продвигать молодёжную культуру и талантливых артистов. К этому времени он уже завязал с наркотиками, изменил имидж и увлёкся тибетской философией, пропагандируя вегетарианство и здоровый образ жизни.
Больная «любовь»На пике популярности Богдан Титомир не задумывался о серьёзных отношениях и семье, наслаждаясь свободной жизнью.
Однако всё изменилось, когда он встретил девушку во время отдыха в Сочи, и у них завязались серьёзные отношения. Когда она забеременела, её мать заставила её сделать аборт, что сильно повлияло на Титомира.
Фото: iStock/Liudmila Chernetska
Частые смены партнёрш негативно сказывались на репутации Богдана Титомира. Однажды студентка МГИМО Ангелина Дорошенкова обвинила его в домогательствах и рукоприкладстве. Хотя девушка не подавала заявление в полицию, она обратилась за поддержкой к своим друзьям, которые стали свидетелями произошедшего.
Сам певец предпочёл не комментировать эту ситуацию. К своим 58 годам Титомир так и не стал отцом.
Богдан Титомир сейчасПосле возвращения в Москву Богдан Титомир стал диджеем и продюсером, продвигая таких исполнителей, как Баста и Тати. В последние годы он появляется в интернет-шоу и на телевидении, но его поведение часто вызывает скандалы.
На проекте «В темноте» Титомир покинул шоу почти сразу из-за своего неадекватного поведения, включая агрессию и нарушение правил. Организаторы были вынуждены отстранить его от участия.
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Дарья Осипова