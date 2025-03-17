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Звездная болезнь, проблемы с наркотиками, конфликты с бандитами и переезд в США: как живет король рэпа Богдан Титомир

Богдан Титомир (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)

Богдан Титомир (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)

Богдан Титомир — яркая звезда 90-х, первый российский рэпер и законодатель моды на широкие штаны и стрижку «площадка».
Он стал известен благодаря фразе «Пипл хавает», которая стала крылатой. В материале «Радио 1» мы расскажем о его криминальном прошлом, женщине, изменившей его жизнь, и угасании популярности.

Образ хулигана

Несмотря на образ хулигана, который прочно ассоциируется с Богданом Титомиром, его детство было наполнено учебой и творческими увлечениями.

Родившись в 1967 году в Одессе в семье со средним достатком, он с ранних лет проявлял интерес к музыке. Его мама работала экономистом-программистом, а папа — инженером-строителем.

После окончания учебы родители по распределению переехали в Северодонецк, затем в Киев, а позже осели в Сумах. Как вспоминает сам Богдан, у отца были проблемы с алкоголем, что привело к разводам. С юных лет будущая звезда рэпа стремилась к музыкальному самовыражению: уже в пять лет он занимался с репетитором, а позже поступил в музыкальную школу.

Кроме того, в первом классе он начал активно заниматься плаванием и дзюдо, достигнув звания кандидата в мастера спорта. Параллельно с этим он освоил профессию режиссера массовых представлений и получил диплом о высшем образовании.

Фото: iStock/Egor Maltsev

Звёздная болезнь и проблемы с «запрещёнкой»

Группа «Кар-Мэн» появилась на музыкальной сцене в 1989 году и быстро завоевала популярность, став настоящим феноменом своего времени. Именно в этом коллективе Богдан Титомир впервые громко заявил о себе, приковав внимание широкой аудитории. Однако после двух лет участия в проекте он решил покинуть группу и отправиться в свободное плавание.

Слава и успех вскружили ему голову, и, как это часто бывает с молодыми звездами, привели к неожиданным последствиям. В середине 90-х годов Богдан оказался на грани разрушения, когда стал увлекаться наркотиками. Его жизнь наполнилась рискованными поступками, и несколько раз он подвергался аресту за контрабанду запрещённых веществ. В одном из интервью сам артист откровенно признался, что звёздная болезнь и чувство безнаказанности стали катализаторами его проблем.

Интимная близость

Пластинки Богдана Титомира быстро раскупались, а его клипы часто крутили по телевидению. Харизматичный певец любил эпатировать публику, и тема интимной близости стала центральной в его творчестве. Поклонницы были без ума от него, часто пробирались в гримёрки и ждали после концертов.

Фото: iStock/master1305

Однако вскоре он резко решил покинуть Россию и уехать в Америку, объясняя это желанием изучить культуру, но позже признался, что у него были проблемы с бандитскими группировками. В Штатах он провёл почти четыре года.

Когда ситуация успокоилась, Богдан вернулся в Россию и начал новую жизнь в Москве. Он открыл клуб «Газгольдер», чтобы продвигать молодёжную культуру и талантливых артистов. К этому времени он уже завязал с наркотиками, изменил имидж и увлёкся тибетской философией, пропагандируя вегетарианство и здоровый образ жизни.

Больная «любовь»

На пике популярности Богдан Титомир не задумывался о серьёзных отношениях и семье, наслаждаясь свободной жизнью.

Однако всё изменилось, когда он встретил девушку во время отдыха в Сочи, и у них завязались серьёзные отношения. Когда она забеременела, её мать заставила её сделать аборт, что сильно повлияло на Титомира.

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Частые смены партнёрш негативно сказывались на репутации Богдана Титомира. Однажды студентка МГИМО Ангелина Дорошенкова обвинила его в домогательствах и рукоприкладстве. Хотя девушка не подавала заявление в полицию, она обратилась за поддержкой к своим друзьям, которые стали свидетелями произошедшего.

Сам певец предпочёл не комментировать эту ситуацию. К своим 58 годам Титомир так и не стал отцом.

Богдан Титомир сейчас

После возвращения в Москву Богдан Титомир стал диджеем и продюсером, продвигая таких исполнителей, как Баста и Тати. В последние годы он появляется в интернет-шоу и на телевидении, но его поведение часто вызывает скандалы.

На проекте «В темноте» Титомир покинул шоу почти сразу из-за своего неадекватного поведения, включая агрессию и нарушение правил. Организаторы были вынуждены отстранить его от участия.

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«Они как из сериала»: Солистка «Непары» поддержала роман Мизулиной и SHAMAN
Певица Храмова поддержала роман Мизулиной и SHAMAN
17 марта 2025, 14:26

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Солистка группы «Непара» Дарья Храмова на концерте лауреатов премии «Золотой граммофон» поддержала роман главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной и певца SHAMAN (Ярослав Дронов).
«Они даже похожи чем-то. Они просто как из сериала про "Дом дракона". Но на самом деле, безусловно, это очень здорово, когда люди находят друг друга. И очень хотелось бы, чтобы у каждого человека в жизни была вторая половинка», — приводит NEWS.ru слова Храмовой.

По ее словам, наличие второй половинки очень помогает и поддерживает в жизни.

О том, что пара в отношениях, стало известно на одном из концертов певца. Затем Дронов разместил в сети воодушевленный пост, поблагодарив Мизулину и фанатов.

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#люди
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«Людям без чувства юмора не смотреть»: Алексей Чумаков ответил на хейт после своего скандального интервью
Алексей Чумаков призвал людей без чувства юмора не смотреть его интервью
17 марта 2025, 13:56

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (фото: ВКонтакте @chumakoff_ru)

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук стали гостями шоу «Света вокруг света» Светланы Бондарчук. Супруги многое обсудили, в том числе совместную жизнь, воспитание детей и секреты счастливого и гармоничного брака.
Однако зрители остались возмущены интервью, а именно провокационными заявлениями Чумакова о супруге и браке. Певец заявил, что в супружеской жизни никто никому ничего не должен. Также он неоднозначно высказался о первом впечатлении, которое на него произвела Юлия.

«Не, ну хорошая, симпатичная девушка. Красивая, яркая, живая, секси. У меня тогда были критерии: вдул бы или не вдул. Вдул с последствиями», – отметил Чумаков.
Этим заявлением публика была шокирована. Слова Алексея о женщине, которая родила ему двоих детей, сразу же назвали «дном». Вероятно, многие поклонницы мысленно добавили артиста в список red flags.

Алексей не придал особого значения разгоревшемуся скандалу, но в соцсетях всё же прокомментировал произошедшее. Он заявил, что сейчас, спустя 17 лет совместной жизни с Юлией, у него абсолютно такие же мысли, и это, по его словам, прекрасно.

«А если судьба подарит нам еще "последствие", мы будем только счастливы!!! Людям без чувства юмора, целующимся через салфетку и думающим, что детей находят в капусте, не смотреть!», – написал музыкант.
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#отношения
#семья
#скандал
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Адвокат дочери Петросяна Бродская: Юморист мог сменить замки в квартире, откуда хочет выписать Викторину
Адвокат Бродская: Петросян сменил замки в квартире, откуда хочет выписать дочь
17 марта 2025, 13:40

Евгений Петросян (Кадр из видео: @PetrosyanLive)

Известный юморист Евгений Петросян мог сменить замки в квартире, из которой уже давно пытается выписать свою дочь от предыдущих отношений. Такое мнение высказала адвокат наследницы комика Мария Бродская.
Юрист в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ сообщила, что Викторина не согласна с намерением отца лишить её жилья и считает его неправомерным. Она жила в этой квартире, регулярно оплачивала коммунальные платежи, а теперь даже не может забрать оттуда свои вещи, сказала Бродская. Адвокат предположила, что Петросян уже сменил ​дверные замки в жилище дочери.

«Она находится в России, работает здесь. У друзей останавливается, у подруги, с которой она работает. Собственности на территории России у нее никакой нет», — подчеркнула ​защищающая интересы Викторины ​правовед.

Напомним, Петросян обратился в суд в декабре прошлого года с требованием выписать из московской квартиры его старшую дочь. Однако иск был не принят из-за ошибок, допущенных при его составлении. Юморист не сдался, повторно подготовил все документы и вновь передал их в суд. Новый иск был принят к рассмотрению.

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#документы
#коммунальные платежи
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Скандальный племянник Григорьева-Апполонова снялся в обнимку с Литвиновой во Франции
Племянник Андрея Григорьева-Апполонова опубликовал фото с Ренатой Литвиновой
17 марта 2025, 13:36

Сергей Григорьев-Апполонов и Рената Литвинова (фото: Instagram** @greywiese)

Скандальный племянник солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова Сергей регулярно делится с подписчиками подробностями своей жизни за границей. Сегодня родственник певца опубликовал совместное фото с Ренатой Литвиновой.
На снимке Сергей предстал в своём привычном образе – в светлом парике, имитирующем женскую причёску*, и чёрном наряде. Он приобнял за плечи режиссёра, которая держала в руке бокал вина. Литвинова также предстала в полностью чёрном образе.

«Здесь не надо слов», – подписал пост Григорьев-Апполонов.
Вероятно, фотография была сделана на одном из мероприятий в Париже.

Напомним, что двоюродный племянник певца родом из Саратова. Его матерью была сестра артиста Юлия, которая скончалась от приступа астмы. С раннего детства Сергей увлекался музыкой и долгое время скрывал родство с Андреем Григорьевым-Апполоновым. Однако в 2018 году он создал дуэт AppolonovGang с крёстным сыном певца.

Несколько лет назад Сергей переехал во Францию, где кардинально сменил имидж, начав красить ногти, носить женские парики и каблуки. Также его подозревают в отношениях* с коллегой по дуэту и крёстным сыном Рыжего из «Иванушек».

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#музыкант
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«Заслужила свои звания»: Лариса Долина заступилась за покинувшую Россию Аллу Пугачёву
Kp.ru: Лариса Долина заявила, что Алла Пугачёва заслужила свои звания
17 марта 2025, 13:15

Лариса Долина (фото: Telegram @dolinaofficial)

Народная артистка России Лариса Долина заступилась за покинувшую страну Аллу Пугачёву, которую требуют лишить всех наград.
В беседе с Kp.ru Долина отметила, что Пугачёва заслужила присвоенное ей звание народной артистки СССР.

«Я не стану это обсуждать. Алла Борисовна свои звания когда-то заслужила. Забирать их у нее или у кого-либо еще — это не очень этично», – высказала своё мнение Лариса Александровна.
Напомним, что 10 марта Алла Пугачёва оказалась в центре скандала. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что певица готовила на его покушение. Таким образом она пытается отомстить ему за попытки лишить её всех званий и наград, а также признать иностранным агентом. Также Бородин призывал проверить артистку на связь с западными спецслужбами, с которыми она, по его мнению, уже очень давно сотрудничает.

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Еще одну пластику не перенесет: как Алла Пугачева борется со старением на Кипре и какое у нее лицо на самом деле

*признан Минюстом РФ иноагентом
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