«Не вижу смысла»: Пригожин проигнорировал провокацию неизвестного рэпера Sakura

18 августа 2025, 20:28

Пригожин проигнорировал попытку хип-хопера Sakura раскрутиться на его имени

Иосиф Пригожин (Фото: Instagram* @prigozhin_iosif)

Известный продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия стали очередными жертвами «информационного хайпа». Начинающий исполнитель Sakura заявил, что звёздная пара посетит его мероприятие, хотя на самом деле никаких договоренностей не было. Таким образом артист попытался привлечь внимание к своему творчеству.





В беседе с Общественной Службой Новостей Пригожин признался, что до сегодняшнего дня даже не слышал о Sakura.

«Судиться с тем, кого я не знаю — не вижу смысла. Вот если бы в результате его действий пострадали люди и это запятнало бы нашу с Валерией репутацию, то тогда был бы повод вызвать такого хулигана на личное общение», — заявил продюсер.