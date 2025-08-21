Звездный юрист рассказал, при каком условии Анна Седокова может оказаться в тюрьме

21 августа 2025, 18:25

Юрист Краснов: певице Анне Седоковой может грозить тюрьма за въезд в страны ЕС

Анна Седокова (Фото: Телеграм/secretanna)

В Латвии завели дело против Анны Седоковой, обвинив ее в доведении до самоубийства бывшего супруга Янниса Тиммы. В связи с этим для певицы могут закрыть въезд в европейские страны. Звездный юрист Дмитрий Краснов рассказал, что произойдет, если она не примет во внимание этот запрет.





По его словам, которые приводит Общественная Служба Новостей, многие страны ЕС имеют соглашения о взаимной правовой помощи. Если артистка въедет на их территорию, ее будут отслеживать с целью передачи латвийским правоохранителям.

«Например, если певица посетит Италию, а Государственная полиция Латвии сделает запрос, чтобы ее экстрадировали, то Рим будет обязан выдать Седокову», — пояснил Краснов.

«Как мне кажется, эта история несколько политизирована. Все-таки Седокова — певица, живущая в России, а Латвия, собственно, как и многие прибалтийские страны, всегда точила зуб на артистов из РФ», — добавил Краснов.