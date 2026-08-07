07 августа 2026, 12:23

Вера Васильева (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Всю жизнь рядом с Верой Васильевой был мужчина, который боготворил ее и был готов простить все. Но, как признавалась сама актриса, сердце она отдала другому, а история этой любви не отпускала ее даже спустя десятилетия. Почему народная артистка СССР так и не смогла забыть главное чувство своей жизни и кому в итоге оставила наследство — в материале «Радио 1».





Содержание Детство Веры Васильевой: война и мечта о сцене Разбитое сердце и любовь длиною в жизнь Брак Васильевой с Владимиром Ушаковым Творчество и слава Веры Васильевой Непристойное предложение от известного режиссера Позднее счастье и главный человек последних лет Секрет долголетия Веры Васильевой

Детство Веры Васильевой: война и мечта о сцене

Разбитое сердце и любовь длиною в жизнь

Вера Васильева в х/ф «Чук и Гек» (фото: РИА Новости)

Брак Васильевой с Владимиром Ушаковым

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«Закрыла глаза, чтобы не смотреть на него. Потому что, если бы я посмотрела, могла все бросить. Я боялась, что если он скажет: „Вера, мы должны быть вместе“, я не смогу сказать „нет“», — делилась артистка.

«Он часто повторял, когда я возвращалась из театра: „Какое счастье, ты пришла!“, или: „Какое счастье, Верочка со мной“», — вспоминала Васильева.

Вера Васильева и Александр Ширвиндт в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (фото: РИА Новости/Виталий Арутюнов)

Творчество и слава Веры Васильевой

Непристойное предложение от известного режиссера

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«Я всегда вспоминаю его хорошим словом и очень благодарна за все, что он сделал. Его ошибка, думаю, была в том, что он не знал меня, очевидно, подумал, что я доступная. Мне было совсем непонятно, о какой близости может идти речь, если нет любви», — вспоминала Васильева.

Позднее счастье и главный человек последних лет

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Секрет долголетия Веры Васильевой