Домогательства известного режиссёра, названая дочь, получившая всё наследство, и роман с женатым: что пришлось пережить Вере Васильевой?
Всю жизнь рядом с Верой Васильевой был мужчина, который боготворил ее и был готов простить все. Но, как признавалась сама актриса, сердце она отдала другому, а история этой любви не отпускала ее даже спустя десятилетия. Почему народная артистка СССР так и не смогла забыть главное чувство своей жизни и кому в итоге оставила наследство — в материале «Радио 1».
Детство Веры Васильевой: война и мечта о сцене
Первый абзац жизни Веры Васильевой начинался вовсе не как сказка. Будущая народная артистка СССР появилась на свет в Москве 30 сентября 1925 года. Ее отец, Кузьма Васильевич, был простым человеком, выросшим в деревне, а мать Александра Андреевна отличалась образованностью, знала французский язык и тяжело переносила деревенскую жизнь. Именно она настояла на переезде семьи в столицу.
На Чистых прудах Васильевы поселились в коммунальной квартире. Позже актриса вспоминала, что перед выходом из комнаты приходилось специально громко топать, чтобы распугать мышей. Семья жила небогато: отец работал шофером, мать занималась хозяйством, а вместе с Верой росли две старшие сестры и младший брат.
Во время Великой Отечественной войны семья оказалась разделена. Вера осталась в Москве вместе с отцом, мать с сыном уехала в Башкирию, а сестер эвакуировали отдельно. Будущая актриса пережила бомбежки, ночевки в метро и одновременно трудилась на заводе, помогая семье.
Поворотным моментом стала случайная поездка в Большой театр на спектакль «Царская невеста». Именно тогда родилась мечта о сцене.
В 1943 году, удивив родственников, Васильева поступила в театральное училище, а спустя несколько лет получила диплом драматической актрисы.
Разбитое сердце и любовь длиною в жизнь
Первое серьезное потрясение в личной жизни произошло еще во время съемок фильма «Сказание о земле Сибирской». Молодая Вера увлеклась партнером Владимиром Дружниковым, искренне поверив, что их отношения перерастут в большую любовь. Однако актер под влиянием матери прекратил роман, объяснив, что ему нужна «женщина с сильной рукой», а вскоре женился на Нине Чаловой. По воспоминаниям, этот удар актриса переживала очень долго.
Но самой большой любовью своей жизни Васильева впоследствии называла театрального режиссера Бориса Равенских. Они познакомились в 1949 году во время работы над спектаклем «Свадьба с приданым». Между режиссером и молодой артисткой быстро вспыхнул роман, несмотря на то что Равенских был женат.
Вера была полностью поглощена этими отношениями и признавалась, что ради любимого человека была готова практически на все. Роман продолжался шесть лет и завершился по инициативе самой актрисы. Решение она приняла после болезненного осознания своего положения. Особенно тяжело ей далось то, что режиссер даже не пригласил ее на премьеру в Малый театр, которой она так ждала.
Через десять лет они случайно встретились вновь, но разговор оказался коротким. Позже Васильева призналась дочери режиссера Александре, что подобной любви в ее жизни больше не было. При этом для самого Равенских, по ее словам, работа всегда оставалась важнее личных чувств.
Брак Васильевой с Владимиром Ушаковым
После расставания с Борисом Равенских судьба свела Веру Васильеву с актером Владимиром Ушаковым. Он давно был влюблен в нее, но долгое время оставался незамеченным. Когда роман с режиссером закончился, Ушаков сделал предложение, и в 1956 году они поженились.
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Однако спустя всего десять месяцев после свадьбы актриса вновь увидела Равенских.
«Закрыла глаза, чтобы не смотреть на него. Потому что, если бы я посмотрела, могла все бросить. Я боялась, что если он скажет: „Вера, мы должны быть вместе“, я не смогу сказать „нет“», — делилась артистка.
По словам самой Васильевой, супруг прекрасно понимал, что ее сердце долгое время принадлежало другому человеку. Несмотря на это, он продолжал безоговорочно любить жену, окружал ее заботой, избавил от бытовых хлопот и принимал такой, какой она была.
«Он часто повторял, когда я возвращалась из театра: „Какое счастье, ты пришла!“, или: „Какое счастье, Верочка со мной“», — вспоминала Васильева.
Со временем привязанность к мужу переросла в настоящую любовь. Актриса говорила, что рядом с Владимиром чувствовала себя защищенной и счастливой, а во время его тяжелой болезни сама ухаживала за ним, ежедневно навещая в больнице.
При этом в другом источнике приводятся и закулисные рассказы о семейной жизни. Там утверждается, что Ушакова считали вспыльчивым и ревнивым человеком, а близким Васильева якобы признавалась, что характер мужа был тяжелым, а поддержка зачастую оставалась лишь номинальной. Несмотря на подобные разговоры, артистка никогда не выносила семейные проблемы на публику, защищала супруга и оставалась ему верной, считая, что семья — это не только счастье, но и крест, который необходимо нести.
Своих детей у супругов не появилось.
Творчество и слава Веры Васильевой
Еще студенткой Васильева впервые снялась в кино, а настоящий успех пришел после роли официантки Насти Гусенковой в фильме «Сказание о земле Сибирской». Эта работа принесла молодой актрисе Сталинскую премию.
Позже зрители увидели ее в музыкальной комедии «Свадьба с приданым», где самой любимой ролью для Васильевой стала колхозница Ольга Степанова.
Почти 75 лет артистка прослужила в Московском академическом театре сатиры, сыграв около шестидесяти ролей. Одной из самых ярких стала графиня Розина в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Именно благодаря этому образу многие называли Веру Васильеву самой известной графиней Советского Союза.
В фильмографии актрисы около сорока картин, среди которых «Чук и Гек», «Похождения зубного врача», «Легенда о Тиле», «Несовершеннолетние», «Карнавал» и «Выйти замуж за капитана». Кроме того, она подарила свой голос героям популярных мультфильмов, включая медведицу из «Умка ищет друга» и маму Элли из «Волшебника Изумрудного города».
Непристойное предложение от известного режиссера
В своих воспоминаниях Васильева откровенно рассказывала и о неприятном эпизоде, связанном с режиссером Иваном Пырьевым. После успеха фильма «Сказание о земле Сибирской» он пригласил молодую актрису в гостиничный номер и сделал непристойное предложение.
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Васильева решительно дала понять, что подобное поведение для нее неприемлемо, однако публичный скандал устраивать не стала.
«Я всегда вспоминаю его хорошим словом и очень благодарна за все, что он сделал. Его ошибка, думаю, была в том, что он не знал меня, очевидно, подумал, что я доступная. Мне было совсем непонятно, о какой близости может идти речь, если нет любви», — вспоминала Васильева.
Позднее счастье и главный человек последних лет
Настоящее ощущение материнства пришло к актрисе лишь в конце 1990-х. Однажды незнакомая девушка по имени Дарья помогла ей донести тяжелые сумки. Случайное знакомство постепенно переросло в крепкую дружбу, а затем — в отношения, которые обе называли отношениями матери и дочери.
Дарья заботилась о Вере Кузьминичне и Владимире Ушакове, а после рождения собственной дочери Светланы позволила актрисе почувствовать себя любимой бабушкой. Васильева с удовольствием посещала школьные праздники и утренники девочки.
После смерти мужа именно Дарья стала для артистки главным человеком. В результате Вера Васильева завещала ей квартиру на Арбате, загородный дом и накопления, оставив без наследства дальних родственников.
Секрет долголетия Веры Васильевой
Вера Васильева прожила 97 лет и никогда не связывала свое долголетие со спортом или строгими диетами. Она говорила, что не переедала, старалась высыпаться, следила за осанкой и всегда аккуратно укладывала волосы.
По словам артистки, гораздо важнее было сохранять доброжелательность, не копить обиды, избегать зависти и всегда строить планы на будущее. Даже в 70 лет она продолжала ездить по театрам страны, исполняя роли, о которых мечтала еще в молодости.
Веры Васильевой не стало 9 августа 2023 года. Её похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.