Он учит воздержанию, а дочь обвинила его в домогательствах: двойная жизнь исполнителя хита «Стюардесса по имени Жанна» Сергея Крылова

07 сентября 2026, 15:36

Сергей Крылов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певец Сергей Крылов по праву входит в плеяду самых колоритных фигур российского шоу-бизнеса. Годы активных концертов прошли, но его хиты не теряют актуальности: «Стюардесса по имени Жанна», «Короче, я звоню из Сочи» и «Осень — золотые листопады» давно разлетелись на цитаты — их с лёгкостью напевают миллионы соотечественников разных поколений. Почему при яркой творческой карьере артист так и не нашёл своего семейного счастья, расскажет «Радио 1».





Содержание Путь Сергея Крылова Начало карьеры и творческий прорыв 90-е годы: коммерческие проекты и финансовый кризис Преодоление трудностей и общественная деятельность Личная жизнь и социальная миссия Второй брак и семейный кризис

Путь Сергея Крылова



Сергей Крылов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Начало карьеры и творческий прорыв

90-е годы: коммерческие проекты и финансовый кризис

Преодоление трудностей и общественная деятельность

Личная жизнь и социальная миссия

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Сергей Крылов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Второй брак и семейный кризис