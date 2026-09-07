Он учит воздержанию, а дочь обвинила его в домогательствах: двойная жизнь исполнителя хита «Стюардесса по имени Жанна» Сергея Крылова
Певец Сергей Крылов по праву входит в плеяду самых колоритных фигур российского шоу-бизнеса. Годы активных концертов прошли, но его хиты не теряют актуальности: «Стюардесса по имени Жанна», «Короче, я звоню из Сочи» и «Осень — золотые листопады» давно разлетелись на цитаты — их с лёгкостью напевают миллионы соотечественников разных поколений. Почему при яркой творческой карьере артист так и не нашёл своего семейного счастья, расскажет «Радио 1».
Путь Сергея КрыловаСергей Крылов родился и вырос в Туле. Биологический отец ушёл из семьи, когда он был ещё маленьким. Мать работала на предприятии оборонной промышленности, позже вышла замуж повторно — за ветерана войны Алексея Дмитриевича. Мужчина, который любил пасынка больше, чем родного ребёнка, и заменил мальчику папу.
В 2004 году Валентина Ильинична и отчим артиста были убиты грабителями в собственной квартире. С детства Сергей увлекался искусством: посещал музыкальную школу по классу фортепиано, в юности писал собственные песни и самостоятельно освоил гитару. Параллельно подростка интересовало актёрское мастерство. После школы юноша решил поступать в театральный вуз. Первая попытка — в Ярославле — оказалась неудачной, однако в 1981 году Крылов всё же стал студентом местного театрального института. Получив диплом, молодой человек переехал в Москву и устроился на студию «Рекорд», с которой начался его профессиональный путь в музыке.
Начало карьеры и творческий прорывПродюсер Левон Варданян стал тем, кто поддержал Крылова в начале творческого пути и организовал первые гастроли артиста. А в 1987 году Сергей выпустил дебютный альбом «Иллюзия жизни». После показа клипа на ТВ Крылов стал желанным гостем студийных программ. Чаще всего музыканта приглашали в юмористические и игровые шоу — публика влюбилась в искромётный юмор и природное обаяние звезды. Значительный карьерный рост произошёл после того, как Алла Пугачёва обратила внимание на его клип «Здравствуйте, Алла Борисовна!». Примадонна познакомила туляка с композиторами, в частности с Александром Добронравовым.
Результатом сотрудничества стали хиты: «Девочка моя», «Стюардесса по имени Жанна — 2» и «Осень — золотые листопады». В этот же период певец снял документальный фильм о своей поездке в Индию.
90-е годы: коммерческие проекты и финансовый кризисВ эпоху перемен Крылов активно гастролировал и не забывал про самопиар. Шоумен привлёк крупный капитал от спонсоров на развитие своего проекта, а также вложил несколько тысяч в участие Маши Кац в «Евровидении»: они познакомились на музыкальном мероприятии, и мужчина решил помочь девушке пробиться на главный песенный конкурс. Однако его проект себя не окупил: команда отказалась от дальнейшей работы, и Крылов остался с огромным долгом.
Преодоление трудностей и общественная деятельностьФинансовые проблемы были решены за счёт интенсивной работы на телевидении, в том числе в качестве ведущего программы «Ночной канал Сно-Видение».Крылов также себя как общественный деятель: шоумен руководит проектом «Союз детей России» и, согласно его официальным биографическим данным, является вице-президентом «Всемирной благотворительной организации теоретиков профессионального модного секса».
Личная жизнь и социальная миссияКрылов публично пропагандирует воздержание, утверждая, что интимная близость допустима только со своим будущим мужем и отцом наследников. Эту позицию Сергей продвигает через свою работу в «Союзе детей России». Однако собственный опыт создания семьи руководителя сообщества в юности оказался куда менее идеальным.
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Вскоре после школы артист женился на Ларисе Макаровой. В 19 лет у них родилась дочь Каролина. После переезда в Ярославль и учёбы в театральном институте певец практически прекратил участие в воспитании ребёнка и не поддерживал с ним связь. Это отсутствие отцовского внимания в конечном итоге привело к серьёзному конфликту.В 2012 году Каролина дала интервью средствам массовой информации, в котором рассказала о своих непростых жизненных обстоятельствах. Она трудилась секретарём в одной из тульских школ, одновременно ухаживая за тяжелобольной матерью и престарелой бабушкой. В той же беседе дочь обвинила отца в домогательствах во время их совместной поездки в Одессу. После случившегося девушка полностью оборвала связь с родителем.
Второй брак и семейный кризисПопытка построить новый союз у звезды 90-х годов также сопровождалась трудностями. Ещё в студенческие годы Крылов женился на своей однокурснице Любови Дробовик. В этом браке родился сын Ян, впоследствии получивший профильное образование в США. Сам артист описывал этот период как время затяжного конфликта, утверждая, что благоверная не разговаривала с ним годами, и публично обвиняя женщин в инициировании разводов.
Однако, по данным окружения артиста, одной из причин семейного кризиса стали многолетние отношения шоумена с концертным директором Еленой Венгржиновской — о них супруга артиста узнала не сразу. Этот роман завершился после того, как импресарио ушла от Крылова к солисту группы «Корни» Александру Асташенку.
Официально ни Сергей, ни его вторая половина эту информацию не комментировали. Несмотря на пережитый кризис, хитмейкер уверяет, что они с женой помирились, он общается с сыном и гордится успехами наследника. Любовь с Яном в настоящее время живут за границей.