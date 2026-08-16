16 августа 2026, 13:37

Олег Табаков (Фото: скриншот д/ф «Достояние республики» Первый канал)

Олег Табаков — человек, которому удалось, кажется, невозможное. Актёр, сумевший сделать голос кота Матроскина родным для нескольких поколений детей, режиссёр и театральный реформатор, который вернул МХТ имя ведущего театра страны, и мудрый педагог, воспитавший плеяду звёзд. 17 августа он мог бы отметить свой 91-й день рождения, но жизнь распорядилась иначе, оставив нам лишь бесценное наследие его работ. О судьбе, любви, громких скандалах и творческом пути артиста читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Олега Табакова Две семьи артиста Скандалы с Табаковым Прощание с артистом и его наследие



Биография Олега Табакова

Олег Табаков (Фото: скриншот к/ф «Тугой узел»)

Две семьи артиста

Марина Зудина (Фото: скриншот д/ф «Достояние республики» Первый канал)

«Каким я его видела, таким я всю жизнь его и воспринимала. Потому что он был личностью, абсолютно не образом», — делилась она в беседе с RT в 2025 году.

Скандалы с Табаковым

Олег Табаков (Фото: скриншот к/ф «Несколько дней из жизни И.И. Обломова»)

Прощание с артистом и его наследие