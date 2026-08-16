Молодая жена, скандалы с домогательствами и разрыв с детьми от первого брака: кому досталось наследство Олега Табакова?
Олег Табаков — человек, которому удалось, кажется, невозможное. Актёр, сумевший сделать голос кота Матроскина родным для нескольких поколений детей, режиссёр и театральный реформатор, который вернул МХТ имя ведущего театра страны, и мудрый педагог, воспитавший плеяду звёзд. 17 августа он мог бы отметить свой 91-й день рождения, но жизнь распорядилась иначе, оставив нам лишь бесценное наследие его работ. О судьбе, любви, громких скандалах и творческом пути артиста читайте в материале «Радио 1».
Биография Олега ТабаковаБудущий мэтр родился 17 августа 1935 года в Саратове в интеллигентной семье врачей. Однако его детство, прошедшее в коммуналке, было далеко от идеального. Война развела родителей, и юный Олег, оставшись с матерью, едва не попал в дурную компанию. Спасением стала драматическая студия «Молодая гвардия» при Дворце пионеров, где педагог Наталья Сухостав зажгла в нем ту самую «искру», которую позже заметили все.
После школы Табаков отправился покорять Москву и выбрал Школу-студию МХАТ, где его наставником стал легендарный Василий Топорков. В 1957 году молодой артист попал в самое сердце театральной революции — стал одним из основателей театра «Современник» вместе с Олегом Ефремовым и Галиной Волчек.
Кинодебют Табакова состоялся в 1956 году в фильме «Тугой узел», но по-настоящему зрители полюбили его гораздо позже — за харизму в «Семнадцати мгновениях весны», комедийный талант в «12 стульях» и драматическую силу в «Нескольких днях из жизни Обломова».
Однако масштаб личности раскрылся не в кино, а в театре. В 1970 году он возглавил «Современник», став строгим, но справедливым руководителем, который не прощал халатности. Позже он основал собственную студию на улице Чаплыгина, прозванную в народе «Табакеркой», а в 2001 году принял пост худрука МХТ имени Чехова, выведя театр на новый уровень. В 1988 году он стал народным артистом СССР, а его фильмография насчитывает более 120 работ.
Две семьи артистаЛичная жизнь артиста была не менее насыщенной, чем творческая. Первой женой Табакова стала актриса Людмила Крылова, в браке с которой родились двое детей — сын Антон и дочь Александра. Однако брак дал трещину, и в 1995 году Табаков связал себя узами брака со своей студенткой Мариной Зудиной, которая родила ему сына Павла и дочь Марию.
Интересно, что дети пошли по стопам отца. Павел Табаков стал известным актёром, и, по его собственному признанию, в колледже он сменил обращение к отцу на строгое «Олег Павлович», как к педагогу, разделяя личное и профессиональное. Антон Табаков закончил ГИТИС, снимался в кино, но вскоре ушел в ресторанный бизнес, хотя и не распрощался с актерством окончательно.
Александра Табакова имела блестящий старт в актерской карьере, но Олег Павлович оставил наследницу без привилегий и ролей. Лучшие роли доставались Марине Зудиной. Когда Табаков связал свою жизнь с Зудиной, его дочь покинула театральную сцену и начала новую жизнь вне театра. Сначала она работала на радио и телевидении, затем вышла замуж за немецкого актера Яна Йозефа Лиферса и переехала в Германию, где стала ведущей на местном телеканале.
Младшая дочь Олега Павловича была его любимицей. Артист уделял ей много внимания. Когда его не стало, Марии Табаковой было всего 12 лет. Сейчас она уже взрослая и красивая девушка. О её творческих планах известно мало. Табакова никогда не стремилась к актерской карьере, опасаясь не оправдать ожидания знаменитого отца. Её больше привлекают мода и дизайн.
Марина Зудина, вспоминая мужа, отмечала, что это был человек невероятной иронии и веселья, а их дом был лишен сплетен и обсуждений коллег.
«Каким я его видела, таким я всю жизнь его и воспринимала. Потому что он был личностью, абсолютно не образом», — делилась она в беседе с RT в 2025 году.
Скандалы с ТабаковымНесмотря на всенародную любовь, имя Табакова окутано и скандальными историями. Наиболее громкие обвинения прозвучали после его смерти от актрис Елены Антоненко и Ольги Машной. Антоненко утверждала, что на прослушиваниях Табаков мог попросить студентку раздеться со словами «я ничего делать не буду», используя это как систему манипуляций. Сама актриса позже частично опровергла свои слова, заявив, что это была неудачная шутка о поведении других режиссеров, однако осадок остался.
Еще более драматична история с Ольгой Машной, которую отчислили из МХАТа, когда она начала встречаться с сыном Табакова Антоном. Многие восприняли это как акт мести со стороны мэтра за то, что его «перехитрила» студентка. Вдова актера Марина Зудина категорически отвергает все обвинения, называя их «бредом завистливых неудачниц», пытающихся очернить память великого артиста.
Прощание с артистом и его наследиеПоследние годы жизни Олега Табакова были омрачены болезнью. В ноябре 2017 года он попал в больницу с воспалением легких, его состояние быстро ухудшалось, и врачи ввели его в медикаментозную кому. 12 марта 2018 года на 83-м году жизни сердце артиста остановилось. Причиной смерти предположительно стал сердечный приступ на фоне тяжелой продолжительной болезни. Прощание прошло в родном МХТ имени Чехова, а похоронили его на Новодевичьем кладбище. Интересно, что инициативу по организации похорон взял на себя театр, оплатив все расходы, несмотря на желание одного из сыновей сделать это самостоятельно.
Вопрос о наследстве артиста долгое время будоражил общественность. Еще в 90-е годы, задолго до кончины, Табаков переписал всю свою недвижимость на Марину Зудину. На момент смерти за ним не числилось никакого имущества, что оставило детей от первого брака без наследства. Сын Антон на тот момент уже жил в Европе и занимался ресторанным бизнесом, а дочь Александра почти не общалась с отцом. Таким образом, главной наследницей стала его вдова, с которой он прожил последние счастливые годы, и их общие дети Мария и Павел.
Но главное наследство Олег Табаков оставил зрителю — это его гениальные роли, созданный им театр и тысячи учеников, для которых он навсегда останется выдающимся театральным мэтром.